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台東搶代理師 祭美景超商誘因
暑假近尾聲，台東逾20所國中小學持續甄選代理教師，不少學校連美麗星空、海景都列入誘因，但有學校招第15次仍乏人問津，教育處表示，通常開學前就會招到大學相關科系畢業的代理教師，不致影響學生受教權。
台東縣代理教師奇缺，點進教育處各級學校網頁都是甄選訊息，不少學校平均招聘5次以上，有的第15招還找不到人！一名校長說，15招無人報名很常見，前幾天有國中第18次招才甄到人。
不少學校上非官方「台東縣教師徵才平台」徵才，誘因五花八門，包括套房、附冷氣、離超商近、學生乖巧好教、不用擔心同事相處等，綠島有學校強打可欣賞海景星空，蘭嶼學校指每天有看不完的美景。另有學校標榜教師節禮物特多；學校附近有瀑布、海洋、溫泉、立槳水上活動（SUP）想玩就玩。但來自台北的流浪教師Elisa說，小7和全家絕對不能少，有學校附近一家超商都沒有，最後她打退堂鼓。
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