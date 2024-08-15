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台灣慰安婦史 民團籲納課綱

聯合報／ 記者葉冠妤鄭惠仁／連線報導

昨為「全球慰安婦紀念日」，婦女救援基金會昨舉辦國際慰安婦悼念記者會，要求日本政府正式道歉，同時要求政府應將這段台灣慰安婦／軍事性奴隸歷史納入國史、一○八課綱，讓下一代知道歷史真相，正視戰爭帶給女性的傷害。

前總統馬英九昨天到台南市慰安婦銅像前參加紀念活動，批評民進黨執政後說要推動轉型正義，但遇到慰安婦問題就啞口無言。馬英九說，「侵略可原諒，但歷史不能遺忘」。由於銅像放置的期限已到，地主將收回土地，馬英九呼籲市長黃偉哲提供公園放置銅像；市府指出，該銅像屬私人財產，如何安置尊重產權所有人。

婦援會基金會董事長葉德蘭說，雖然台灣最後一位慰安婦阿嬤已過世，但關於阿嬤們的記憶不容抹滅。立委范雲則說，戰時性暴力仍不斷發生，據聯合國最新報告，去年跟衝突有關的性暴力增加五成，有紀錄的就有三千多件，只因性暴力常被視為戰爭的武器之一。

婦援會執行長杜瑛秋說，戰爭對女性的影響需更全面地關注，台灣應正視自己的歷史，將慰安婦事件定位為對女性人權的嚴重侵害，並記載在國史，並納入一○八課綱，建立國家婦女人權館，保存相關文化並推動人權教育。

人權 慰安婦 馬英九

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