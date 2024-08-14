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輝煌年代曾一屆招百人 文學院科系近年名額大縮編

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輝煌年代曾一屆招百人 文學院科系近年名額大縮編

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國內大專校院多設有中文相關科系，且部分私校一屆招生上看100至120人。但教育部統計，近年少子化下文史哲相關科系學生數縮減，核定名額亦愈來愈少。圖／聯合報系資料照片
國內大專校院多設有中文相關科系，且部分私校一屆招生上看100至120人。但教育部統計，近年少子化下文史哲相關科系學生數縮減，核定名額亦愈來愈少。圖／聯合報系資料照片

國內大專校院多設有中文相關科系，且部分私校一屆招生上看100至120人，為國內培育大批中學教師，但教育部統計，近年少子化下文史哲相關科系學生數縮減，核定名額亦愈來愈少；學界也指出，少子化且人力需求改變，私校中文系等欲永續應逐步轉型。

根據高教司統計，111學年核予文化大學中文系中國文學組112個名額，但至113年僅剩30個；靜宜大學也從115減為45；淡江大學120減為60。

清大中文系教授蔡英俊談到，國共內戰後兩岸對峙，當年的主旋律是中國文化在台灣，因此歷史悠久的公、私立大學多設有中文和歷史系，以標記正統、道統。又除了早年政治任務外，當年增設中文、歷史系也是配合時代需要，直到90年代，都肩負培養中學教師的責任。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也談到，當年又碰上廣設大學，專科欲升格須達成編制條件，因此選擇新設文學院相關科系，在於興辦成本低較低、不用昂貴的器材，學校有教室學生有紙筆書就能上課。

於人口紅利期，中文、歷史系等為我國培育大批中學教師，當年台師大國文更被譽為「天下第一大系」，從學士班到研究所同時有逾三千人在學。

但魏佳卉指出，隨少子化趨勢中學減班，以及課程內容變革國文科等時數減少，中學教師需求已不若以往；大學必修大一國文也漸漸轉型，人力需求改變。長遠觀之，中文系不是沒人讀但量體實在太龐大，且應逐步轉型。由於當年屬結構性問題，教育部應出手盤點，而非讓學校依循市場競爭的弱肉強食思維。

本報曾報導，如元智、輔大乃至於台大等文學院近年多開始融入ＡＩ等新興課程。台師大國文系教授徐國能表示，私校中文系停招固然可惜，但確實應重新檢視課程結構、適度回應當代需求，但也讓抱有文學夢的學生能在閱讀創作中得到滿足，為社會提供文化資源。

中文 教師 科系

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