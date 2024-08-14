教育部拍板世新中文系114學年停招 真理台文系續存

去年底世新大學研擬停招歷史悠久的中國文學系，本報掌握，校方如期將停招計畫報教育部，經數個月審議，教育部於7月30日回函，允許世新中文系114學年停招，於同一時間也核定文化大學中國文學系文學組、文藝創作組合併。但本報也掌握，同樣也研擬停招的真理大學台文系則未獲核定，教育部回函學校要求再商討其他方案。

世新大學副校長林恒志證實，教育部已回函114學年起中文系學士班停招，今年九月入學者將是最後一屆，會保障所有在學生至畢業止。教師編制維持，但未來隨學生畢業人數漸少，屆時部分教師也可能退休，尚未到退休年齡的教師編制會陸續轉移至通識中心，維持專任身份。

林恒志指出，由於近年學生數減少，專任教師甚至出現鍾點數不足的困境，為此也開始安排教師到通識中心開課、補足鍾點，全校學生只要有興趣，還是有管道增進語文造詣。

另外，文大近期也大刀闊斧整併科系，校方也證實，教育部已核定中國文學系取消學籍分組，由於是組別合併，因此教師編制不變。

台師大國文系教授祁立峰談到，近年不少中文系改著重文學創作，跳脫傳統以經學、小學為主的架構，對學生而言確實有吸引力，部分學校語文創作學系因此招得不錯。又近年赴高中宣講也發現，學生多是想從事文字創作或文字編輯，也會自行發展選系觀念，如想讀國際漢學可選清大，想兼修文字和傳播則選政大。

祁立峰也指出，相較之下，私校中文系若沒有特色招生就會相對困難。中生代教師確實可新開發結合中文專業的技術，至少了解跨域的可能，「跟時代需求是必須的。」

另外，本報也掌握，真理大學去年九月通過行政會議審議，台文系日間部學士班規畫一一四學年度停招，不過至今年八月止教育部仍未核定停招，已發函請校方再研議商討其他方案。

據了解，教育部之所以遲不鬆口核定停招，一是世新大學中文系日前規畫停招，教育部承受莫大壓力；二來台文系停招影響本土語傳承，教育部背負「上面」的政治壓力。

校方指出，台文系若停招老師及學生安置都會妥適處理，會帶所有學生到畢業，並協助老師開發第二專長，如到管院教授文創課程或通識課程等。