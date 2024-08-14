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媒體識讀考驗多 桃園市教師集聚研習增能

聯合報／ 教育事業部
桃園市教育局長劉仲成、國中教育科長蔡詩欣及近50位中學教師參加媒體識讀研。圖／教育事業部提供
桃園市教育局長劉仲成、國中教育科長蔡詩欣及近50位中學教師參加媒體識讀研。圖／教育事業部提供

桃園教育局主辦、大有國中承辦的「113學年媒體識讀教師研習」昨在桃園市立圖書館總館舉行，聯合報教育事業部教學與教材中心經理王譽超應邀分享「進擊的閱聽人：媒體識讀教學資源與使用方法」，吸引50位國高中老師出席。

出席研習的桃園市教育局長劉仲成表示，生成式AI發展快，但生成的內容須仔細確認，「AI不是毒蛇猛獸，善用就可以成為利器」，現在的孩子每天會接觸到媒體、網路、同儕耳語等各種真假訊息，請老師務必教導孩子「媒體識讀」能力，才能建立正確的價值觀。

劉仲成表示，閱讀很重要，所以上任後每年編列購書經費，學校可多舉辦主題書展、與作家有約、閱讀心得寫作比賽等活動，盼閱讀成為大家心靈上的夥伴。

劉仲成說，教育局今年暑假與聯合報在桃園各圖書分館舉辦9種夏令營課程，學生在參加營隊後，在人文素養、寫作、溝通等領域上也有明顯進步。市面上有不少好的學習資源，只要老師願意陪著學生持續用，久了就能看到效果。

對於「媒體識讀」，大有國中校長林挺世表示，現今社會每個人都應該有「媒體識讀」能力，期許這次與會教師回到學校後能擴散相關知能給其它老師，教育學生有存疑能求證，勿道聽途說或以訛傳訛。

講師表示，生活中充斥著真假訊息，傳播假訊息無非是詐騙錢財、藉此獲利（如搶衛生紙），或是掌握輿論力量帶風向。看到不知真假但是很吸睛的訊息、標題時，請勿只以自己的立場解讀，也不要隨意轉發，要以反思精神求證，或求證事實平台，或用關鍵字反求證。

為方便老師回校推動「媒體識讀」，講師也針對各科目可延伸的活動提出建議，也可多使用聯合學苑「媒體識讀」專區的免費資源，網址：https://udncollege.udn.com

桃園市教育局長劉仲成出席媒體識讀研習。圖／教育事業部提供
桃園市教育局長劉仲成出席媒體識讀研習。圖／教育事業部提供
講師聽小組成員分享討論結果。圖／教育事業部提供
講師聽小組成員分享討論結果。圖／教育事業部提供

假訊息 教育局 桃園

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