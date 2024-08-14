「公益為先 助弱扶優」中金院弱勢學生學雜費全免　再提供生活津貼與獎助學金 獨招8月16日截止

畢業即就業，減少求職空白銜接時間。中信金融管理學院(（下稱「中金院」）以「公益為先，助弱扶優」為辦學理念，10年來扶助超過200名弱勢公益生向學，不僅全額補助學雜費、膳食住宿費，還提供生活助學金及校內工讀機會，累積扶助金額已超過1億元，讓弱勢生就學期間免於為生活費煩惱，畢業後更提供就業機會，幫助開啟職涯。中金院113學年度單獨招生報名即將於8月16日截止，考生備妥書審資料並檢附學測、統測或分科測驗成績即可免費線上報名，免面試、筆試，把握成為國際智慧金融家的最佳機會。

中金院特別開設語文及課程輔導專班，以完整的證照輔導與公益獎助學金，提供學生學習與生活資源。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院在學習上引入業界資源，攜手中國信託金融控股公司（下稱「中信金控」）產學合作，提供業師教學、企業實習、海外學習、職能輔導、就業媒合，從課程、實習與就業三面向，系統性地為學生建構扎實的職場即戰力。「金融業務認證系列學程」由中國信託金控專業經理人親自領軍授課，課程不僅比照業內培訓規格，同時導入認證制度，完成課程後並通過成績考核的同學，即有機會獲得中信金控提供的學期間實習，表現出色的同學在未來參加就業媒合時還可獲得快速通關資格。今年共有62位學生完成產學課程考核認證並通過實習申請，6月起陸續依所選志願報到展開實習，透過實務知識與經驗的累積，為未來職涯提早部署。

中金院施光訓校長表示，感謝產學合作夥伴作為學校的堅強後盾，學校得以全力支援弱勢學生，特別開設語文及課程輔導專班，以完整的證照輔導與公益獎助學金，提供學生學習與生活資源。學生也能選擇進一步參加學校的5年一貫計畫，提早取得碩士學位，比其他人更具職場競爭力。此外，中金院還有國際育才計畫，學生可透過徵選，參與公費海外見習與海外微留學，前往美國、英國、法國、日本、韓國等海外名校學習。其中獲海外微留學計畫獎助的學生，還能享有產學合作夥伴中信金控提供的「儲備幹部計畫」快速通關資格。

中金院攜手中信金控就業媒合專案，就業媒合率超過9成，讓畢業生畢業即就業，樂當職場新鮮人。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院設有財金、財法、企管、金融管理學士班、科技金融、運動產業管理等系所，歡迎有志於金融、智慧科技與運動產業管理的青年學子加入。113學年度大學部單獨招生即將於8月16日截止，考生備妥書審資料並檢附學測、統測、分科測驗或中金院自辦考試成績即可免費線上報名，夢想成為新世代全方位智慧金融科技菁英的青年學子皆可報名，詳細內容可至中金院官方網站查詢，或電洽中金院招生中心06-2870223。

中金院官方網站：www.ctbc.edu.tw