教長鄭英耀稱深化108課綱 全教總籲檢討執行面困境

教育部長鄭英耀昨出席全國高中校長會議南區會議時，重申自己任內不會有118課綱，並會持續深化108課綱。全教總對此表示，教育部在深化課綱的同時，應落實精緻教學小班制、調降班級人數，並且調整成合理的教師員額，否則目前要推動課綱，只能要求教師超時授課。

全教總112年曾以google表單方式對高中教師進行問卷調查，1600份有效問卷中，超過半數對108課綱整體持正面看法，但對於課綱的整體規劃是否具合理性，仍有疑慮，尤其普高老師認為「未獲得足夠資源」且「師生負擔過重」。

全教總認為，教育部持續推動深化課綱的同時，應檢討、解決教育現場執行面困境，並朝適度調整課綱的方向進行。首先，要落實課綱應先落實精緻教學小班制，現階段高中公立學校每班35人、私立學校45人，調降高級中等學校班級人數至30人以下，是當前深化課綱必須要處理的行政作為。再來，全教總也呼籲落實合理教師員額，否則108課綱普高調降部定、增加校訂學分數，並加入多元選修、彈性學習時間等課程，在員額不足情況下，要推動課綱，只能強加教師要求超時授課。

全教總並建議落實學習歷程建置，108課綱總綱強化課程輔導諮詢，新增課程諮詢教師及學習歷程檔案規範，全教總112年調查，雖有七成教師認同制度，但僅有49.4％教師認為課程諮詢師有發揮應有功能。另一方面，受大學考招升學主義影響，學習歷程推動不僅受阻，反而成為多數學生的「嫌惡設施」。

全教總表示，各學制108課綱仍有隱憂存在，如技高的群科歸屬、部定學分數不降反升，跨班選修學分規劃等都有待釐清與調整規劃。全教總認為，教育部當下深化課綱，除應立即落實班級人數、教師員額、學習歷程檔案等相關配套外，長期仍應就課綱未盡完善之處著手研修。