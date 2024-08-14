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公共藝術大修法北市廢止自治條例 文化局：更彈性運用

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
優人神鼓的表演藝術里山川也是公共藝術的一環。圖／台北市文化局提供
優人神鼓的表演藝術里山川也是公共藝術的一環。圖／台北市文化局提供

北市公共藝術多達745件為全國最多，更涵蓋無形的表演藝術等形式，不過，有關公共藝術自治條例卻被審計部點出問題，並與中央法規牴觸。台北市文化局表示，由於文化部法規放寬修正，自治條例將提交議會廢止，在公共藝術基金上更加彈性，未來會盤點有形無形的公共藝術，以提升最大環境美學。

台北市為推動公共藝術業務，在民國94年訂定公共藝術推動自治條例，並依此設立基金，不過，審計部調查指出，針對常設型公共藝術沒有妥善規畫辦理教育推廣導覽活動，收納的公共藝術經費差距幅度過大，就連自治條例部分條文與中央的規定有所抵觸。

台北市文化局文化資源科長吳俊銘說，台北市在公共藝術的法令比中央來得早，直到今年8月文化部將公共藝術設置辦法大幅度修正、較完善，於是經討論決議將自治條例提交給市議會審議廢止。

他說，由於興建公有建築需要提撥部分作為公共藝術使用，這次法令修改，最重要是設置經費自治條例規定中，公共藝術費用未達100萬元者，納入市府公共藝術基金，由主管機關統籌運用辦理，與中央的法令的50萬元有所抵觸。

他也說，50萬元很難作為常設型的公共藝術，因此中央法規調降可納入基金，如此便能以不同形式去推廣公共藝術，運用更加彈性。

此外，吳俊銘說，以往法令對於公共藝術，偏重於常設型公共藝術，但經過公共藝術委員會長年討論認為，其實公共藝術型態也可以很多元，表演藝術也是公共藝術一環，都是讓民眾親近、提升環境城市美學的原則。

他也說，台北市近年也將公共藝術基金用於補助提供民眾公共藝術的團體，像是優人神鼓在文山區的里山川、關渡國際自然藝術季，甚至是電影「環南時候」拍攝，都是公共藝術的一部分。

另外，台北市有形、常設的公共藝術總計745件，蔚為全國之最。吳俊銘也說，未來希望能盤點並串連附近周遭其他的公共藝術，使影響力能夠最大發揮，同樣也是提升環境公共的美學。

松山捷運站的公共藝術。圖／台北市文化局提供
松山捷運站的公共藝術。圖／台北市文化局提供
文化資源科長吳俊銘說，以往法令對於公共藝術，過於執著於有形物，其實無形的表演藝術也是公共藝術。圖／台北市文化局提供
文化資源科長吳俊銘說，以往法令對於公共藝術，過於執著於有形物，其實無形的表演藝術也是公共藝術。圖／台北市文化局提供

公共藝術 北市 文化局

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