台東逾20所學校招不到代理教師 學校祭出無敵海景星空

暑假逐漸接近尾聲，台東縣目前有逾20所國中小學持續徵選代理教師，有些學校已公開招聘第15次仍乏人問津，不得不祭出五花八門的誘因來吸引老師，就連美麗星空、海景也都列為誘因條件。而大多準備報名徵選的老師，心中首選仍是生活機能、住宿及交通便利為第一優先考量。有學校坦言「不把最好的說出來，誰會來？」

教育處表示，距離開學還有2周，通常在開學前都會招到大學相關科系畢業的代理教師，這個情況往年都有，不會影響學生的受教權，不用過度擔心。近年縣府為改善偏鄉教學品質、減少師資流動問題，爭取經費補助持續整建教師宿舍，另也配合中央法令，給予代理教師全薪資，能全心全意地投入教育工作。

點進教育處的各級學校網頁公告，一整排都是徵選代理教師的訊息，有超過20多所國中小學校招不到代理教師，甚至已經有第15招，其他學校平均逾5次以上還找不到適合的教師；因此，臉書的「台東縣教師徵才平台（非官方）」都有不少學校上網貼出五花八門的徵才誘因條件，包括有冷氣、有新宿舍、套房、交通便利、離超商近、不用擔心同事相處、學生乖巧好教、甚至還有不用兼導師、不用兼行政及不用教師證等，目的就是希望能吸引老師。

離島學校強打考試階段不必搭船前往綠島，錄取上課後，可以搭飛機到本島，在校還可以欣賞海景星空。蘭嶼則有提供宿舍、每天看不完的美景、保證憂愁不留到明天，處處都是感官身心靈的一大享受。偏遠達仁鄉土坂vusam文化實驗小學，也主打提供套房宿舍，有偏遠加給，鄰近火車站為瀧溪車站，學生人數不多（全校34人）每位都純樸可愛，家長也很支持及尊重老師，同事間相處融洽。

另有學校強調學生人數少好上課， 教師節禮物特多，還有每年能拿到藝術節免費門票1張，享受藝術饗宴。大武國中則強調學校工作氣氛良好，下班帶你台東走跳，讓你在台東的回憶滿滿，火車站就在學校旁邊（想回家就回家）學校附近有瀑布、海洋、羽球、野溪溫泉、海釣、跳港、SUP想玩就玩、星空音樂會、阿朗壹步道等美食吃不完。

「小七和全家絕對不能少！」一名北部流浪教師Elisa說，她和同學曾到花東應徵代課教師，但應徵的學校附近一個超商都沒有，這讓她很多生活所需不便，必須要開30分鐘車才到最近的超商，她最後選擇放棄。另一名代課老師表示，生活機能和交通都不方便的話，大多就打退堂鼓，更別說還要兼有的沒的，就算應徵上了，也待不久。