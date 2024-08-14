大專校安主管會議 大麻防制與安檢實務成重點
教育部今天在台南市舉辦全國大專校院校園安全主管會議，針對近年受到社會重視的大麻濫用議題，安排檢查藥物濫用器械的實務研討，讓各校交流經驗。
大專校安主管會議開幕式上午在台南市展開，今年度主軸為「安全、關懷、友善的校園環境」，邀請內政部警政署刑事警察局專題演講，促成警政單位和大專的緊密合作，增加對危機事件的敏感度，一同守護師生安全。
近年大麻合法化議題受到社會關注，教育部在會議中規劃的5大主題中，便包括「大專校院大麻防制與進行安全檢查之實務研討－以藥物濫用器械為例」，邀請學者專家分享案例和實務經驗，藉由聆聽與對話，增加各校校安主管的橫向聯繫。
教育部也於近期展開「大專校院推動防制學生藥物濫用業務研習」，邀請業務承辦人員參與，提供更詳細的方針。另外，也針對交通安全、賃居輔導、防制詐騙等重要校園議題，設計不同的課程，提升校安工作品質。
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