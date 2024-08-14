教長：任內不會再改課綱

一○八課綱實施五年後，各界都在關注下一個新課綱，教育部長鄭英耀昨出席全國高中校長會議南區會議時再度重申，國內法律未規定十年一定要改課綱，保證至少在自己任內，不會有一一八課綱。他也強調，希望能避免太多變動，讓老師、學生家長都定下心來，並會持續深化一○八課綱。

鄭英耀表示，台灣法律沒有規定十年一定要改課綱，所以並不會有一一八課綱。教育部面對未來產業的快速發展，將持續深化一○八課綱；他強調，大方向沒有改變，希望能讓家長更放心、老師更安心、學生能有更好的發展。

鄭英耀表示，台灣教改一路走來，充滿理想，也反映在許多課程改革，但應更深化課程教材，他舉例，一○八課綱裡就有科技素養就，順應AI、ChatGPT，如何與時俱進轉化為新教材內容，是教育人應該要做的。

鄭英耀說，教育部會促進大專校院與高中職課程及教學資源的合作，持續推動數位學習及資訊科技融入教學，結合產業需求發展ＡＩ課程及教材，提升學生科技素養。也期望老師配合一○八課綱，開更多選修課程。

國教署長彭富源說，教育部已在「中小學數位教學指引二點○版」新增生成式AI發展趨勢與應用示例，協助教師備課、教學及評量等，適當運用生成式AI技術為課程加值，未來也會規畫新版「中小學數位教學指引三點○」，為高中職學生打造ＡＩ學習場域。