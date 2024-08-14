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談108課綱 學生：老師仍考試導向

聯合報／ 記者李芯／台北報導

學生團體EdYouth昨舉辦第三屆一○八課綱論壇，不少高中生分享，許多老師仍以考試教學為導向，著重學科主義，甚至強迫學生選修課統一選數學，「如果你不選數學課，我們課就上不完」；還有私立國中學生反映，一天得上十節課，藝能課都被用來考試，質疑一○八課綱的精神是否落實在每所學校？

學生團體EdYouth昨舉辦「這次換我說！一○八課綱高中職論壇」，有近百位高國中生參與，分享在教育現場的所見所聞，並由教育部、國家教育研究院、立委、大學招生端回應。

高雄市中山附中譚源濃表示，一○八課綱的設計初衷是素養導向，但考試制度和課綱精神有落差，標準化測驗仍然是升學主要依據，導致學生相對於培養自主學習能力，更傾向提升考試成績，老師也難以全心投入課綱中的素養教育。建議教育部應該要建立獎勵機制，並在課程中引入學生的需求。

有私立國中學生反映，一天得上十節課，藝能課都被用來考試，質疑一○八課綱的精神是否落實在每所學校？還有學生指出，選修課在美國是「想選什麼、就選什麼」，但在台灣，卻聽到身為數學老師的班導告訴全班「如果你不選數學課，我們就上不完」。

此外，有學生提到，許多一○八課綱上路後的亂象，追根究底，是第一線教師不願意改變，甚至說「我們等退休就好了」。

國教署副署長戴淑芬說，教育部正在規畫「青年圓夢計畫」，預計明年帶中小學老師出國訪問，參與國際學習，預估國中小七百人、高中五百人。

對於私中問題，戴淑芬則當場允諾「會立即處理」；至於多元選修的情況，她強調，國教署不會同意學校這麼做，國教署有補助開設多元選修的鐘點費，其實很多學校都開設豐富、多元的課程。

國教署 教育部 課綱

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