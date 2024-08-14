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補助科研人才 教團批國科會「怠於監督」

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

國科會每年花近廿億元預算，補助學術、科研機構延攬科技人才或研究學者，然而卻有不少研究員，即便年年獲延攬，最終仍未進到產業界或學界任職，引發討論。高教工會直言，國科會怠於監督經費的使用方式，反而變相強化了學術界非典型就業的狀況，國科會應該要以制度修正去鼓勵長期聘用。

國科會：學研機構未開缺

國科會表示，追蹤十年內受補助之博士級研究人員，同一受延攬人，累計補助年數為二年以內的最多，占六成，其次是為二至四年，占三成，五年以上者僅約一成，此類研究員多為高階技術人員，未有機會轉正，主要是受到執行機構員額限制，又以學研機構未釋出正式員工缺額為主因。

國科會強調，僅負責經費補助，但各執行機構的員額，是否因預算或其他考量而未開缺。並不在國科會的主管業務之下，未來會持續提供強化博士級人才培育及跨域發展的資源，支持多元生涯規畫。

中研院：員額尚未聘滿

不過對於國科會指學研機構「未開缺」說法，作為學研機構之一的中研院則回覆，中研院研究（技術）人員有編列名額，目前尚未聘滿，且各所、中心並無因員額不足而無法新聘人員的問題。

高教工會執行秘書張志綸認為，正常來說，這些人早就該獲得正式的研究職位，或是正式的教職，國科會作為編預算的單位，當然有能力也有責任，監督鉅額的經費是被如何運用，而非放任各單位以非典型聘僱的方式運用經費。

張志綸說，最大的問題在於這些研究員長年處於一年一聘的非典型勞動，建議國科會應該要以制度修正去鼓勵長期聘用，例如一所學校使用國科會經費的人員中，要有多少比例以上必須是納入編制內的人員。

中研院 國科會 高教

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