教育部長鄭英耀保證任內不會有下一個新課綱 要讓師生定下心來

108課綱實施5年後，各界都在關注下一個新課綱，教育部長鄭英耀今出席全國高中校長會議南區會議時說，國內法律未規定10年一定要改課綱，保證至少在自己任內，不會有118課綱；他強調，希望能避免太多變動，讓老師、學生家長都定下心來，並會持續深化108課綱。

全國高中校長會議南區會議今在南二中舉行，針對各界都關心的新課綱，他特別指出，台灣法律沒有規定10年一定要改課綱，所以並不會有118課綱。教育部面對未來產業的快速發展，將持續深化108課綱，培養學生成為具有自主學習、創意思考、團隊合作、互動共好、解決問題、兼具資訊科技及公民素養，並能與時俱進的終身學習者；他強調，大方向沒改變，希望能讓家長更放心、老師更安心、學生能有更好的發展。

鄭英耀表示，台灣教改一路走來，充滿理想，也反映在許多課程改革，但應更深化課程教材，他舉例，108課綱裡就有科技素養就，順應AI、ChatGPT，如何與時俱進轉化為新教材內容，，是教育人應該要做的。

面對產業快速發展，鄭英耀也說，教育部會促進大專校院與高中職課程及教學資源的合作，持續推動數位學習及資訊科技融入教學，結合產業需求發展AI課程及教材，提升學生科技素養。他期望老師配合108課綱，開更多選修課程，也提醒大學端很多豐富的老師與資源可合作，並以中山大學為例，就開放大學老師到高中授課，把大學教師的專業，回應到高中端的人才培育。

目前，教育部也在發展線上AI課程，除提供大學生與高中生，也將推出從基礎到進階、研究所的課程，讓「線上學習」成為高中端發展不能忽略的網路資源，甚至所開發的AI課程能成為新南向國家學習的資源平台，未來銜接到台灣讀大學，進而為產業所用。

國教署長彭富源說，教育部已在「中小學數位教學指引2.0版」新增生成式AI發展趨勢與應用示例，協助教師在備課、教學及評量等不同階段，適當運用生成式AI技術為課程加值，未來也會規畫新版「中小學數位教學指引3.0」，為高中職學生打造AI學習場域。