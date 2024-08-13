防狼師！北市教育局長籲：有疑慮者一律不聘用

北市近日私幼性侵案、國小代理教師偷拍事件引起各界關注，不少家長也擔心狼師案重演，教育局指出，除了未來幼兒園發生疑似性別事件除了行為人需先停職外，若負責人與行為人是親屬且隱匿行為，將從重裁罰，即便調查不成立也會加強稽查。教育局長湯志民也說，杜絕狼師要從源頭做起，會要求學校、幼兒園甚至補習班但凡有疑慮人員，都不要聘用。

湯志民今出席公幼、非營利幼兒園園長會議談到，未來若接獲幼兒園發生疑似性平案件會要求學校若時通報外，必須將疑似行為人先停職，經過調查若屬實將視情節從重處份，即便經調查不成立，也會列為觀察名單請督學不定期訪視，並要求園所負責人、園長加強督導義務。

湯志民會後受訪也說，相關流程必須要再精進「不能讓同樣的事情二度發生」，近日已發函各學校、幼兒園及補習班等，在篩選老師時都應特別注意，但凡有一點疑慮都應杜絕，當校方或補習班將名冊送進來時，教育局也會二度審查，若發現有疑慮，也會將人事案退回，禁止聘用。

另外，教育局近年來補助各級學校加裝工作紀錄器，不過目前還是有部分幼兒園所不願意裝設，湯志民直言，很多老師會認為在教室內裝設有被監視的感覺，不被尊重，但事實上紀錄器並非想調就調，僅是紀錄老師課堂上狀況，當有疑慮時，也必須走相關流程，調閱者僅限當事人或利害關係人，並僅限當事人片段。

教育局統計，北市幼兒園目前共有716所，其中已有512間裝設教室內工作紀錄器總比例約72%，今年度公立幼兒園裝設比例約45%，相較去年度成長1成，湯表示，近年來有不斷在大小場合宣導，近年來通報案件數也逐年增加，但實際成案的僅約1成，紀錄器除了還原現場，也能保障老師的權益，只要園所有意願來裝設，教育局會全額補助，優先核予其他補助經費。

副市長林奕華今出席也勉勵園所園長、老師等，她表示，少子化影響父母對於孩子關注度更大，教育人越來越不好做，特別是幼兒園老師需包辦更多的大小事相當辛苦，這些年也透過政策減緩老師壓力，包含降低師生比、老師心理輔導等，也希望負責任、園長等多關心老師，給予第一現場教育現場人更多支持。同時也提醒若發生通報案件，一定要按造現行「幼教法」或相關規定，一定要按造行政流程，避免產生行政責任的疏失。