快訊

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

獨家內幕／數百萬心血全沒了！羅時豐決裂侄子關鍵點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防狼師！北市教育局長籲：有疑慮者一律不聘用

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市近日私幼性侵案、國小代理教師偷拍事件引起各界關注，不少家長也擔心狼師案重演，教育局也將加強相關稽查作為，教育局長湯志民也說，杜絕狼師要從源頭做起，會要求學校、幼兒園甚至補習班但凡有疑慮人員，都不要聘用。記者洪子凱／攝影
北市近日私幼性侵案、國小代理教師偷拍事件引起各界關注，不少家長也擔心狼師案重演，教育局也將加強相關稽查作為，教育局長湯志民也說，杜絕狼師要從源頭做起，會要求學校、幼兒園甚至補習班但凡有疑慮人員，都不要聘用。記者洪子凱／攝影

北市近日私幼性侵案、國小代理教師偷拍事件引起各界關注，不少家長也擔心狼師案重演，教育局指出，除了未來幼兒園發生疑似性別事件除了行為人需先停職外，若負責人與行為人是親屬且隱匿行為，將從重裁罰，即便調查不成立也會加強稽查。教育局長湯志民也說，杜絕狼師要從源頭做起，會要求學校、幼兒園甚至補習班但凡有疑慮人員，都不要聘用。

湯志民今出席公幼、非營利幼兒園園長會議談到，未來若接獲幼兒園發生疑似性平案件會要求學校若時通報外，必須將疑似行為人先停職，經過調查若屬實將視情節從重處份，即便經調查不成立，也會列為觀察名單請督學不定期訪視，並要求園所負責人、園長加強督導義務。

湯志民會後受訪也說，相關流程必須要再精進「不能讓同樣的事情二度發生」，近日已發函各學校、幼兒園及補習班等，在篩選老師時都應特別注意，但凡有一點疑慮都應杜絕，當校方或補習班將名冊送進來時，教育局也會二度審查，若發現有疑慮，也會將人事案退回，禁止聘用。

另外，教育局近年來補助各級學校加裝工作紀錄器，不過目前還是有部分幼兒園所不願意裝設，湯志民直言，很多老師會認為在教室內裝設有被監視的感覺，不被尊重，但事實上紀錄器並非想調就調，僅是紀錄老師課堂上狀況，當有疑慮時，也必須走相關流程，調閱者僅限當事人或利害關係人，並僅限當事人片段。

教育局統計，北市幼兒園目前共有716所，其中已有512間裝設教室內工作紀錄器總比例約72%，今年度公立幼兒園裝設比例約45%，相較去年度成長1成，湯表示，近年來有不斷在大小場合宣導，近年來通報案件數也逐年增加，但實際成案的僅約1成，紀錄器除了還原現場，也能保障老師的權益，只要園所有意願來裝設，教育局會全額補助，優先核予其他補助經費。

副市長林奕華今出席也勉勵園所園長、老師等，她表示，少子化影響父母對於孩子關注度更大，教育人越來越不好做，特別是幼兒園老師需包辦更多的大小事相當辛苦，這些年也透過政策減緩老師壓力，包含降低師生比、老師心理輔導等，也希望負責任、園長等多關心老師，給予第一現場教育現場人更多支持。同時也提醒若發生通報案件，一定要按造現行「幼教法」或相關規定，一定要按造行政流程，避免產生行政責任的疏失。

幼兒園 教育局 湯志民

延伸閱讀

北市防堵幼生性別事件 調查不成立仍加強督導

北市幼兒園性侵案 教育局：爭取讓家長看監視器

私幼性侵案25案「僅8案認定屬實」遭疑吃案？ 北市教局駁斥：絕對沒有

北市私幼性侵案延燒逾半月 教育局長首露面認調查不足夠

相關新聞

防狼師！北市教育局長籲：有疑慮者一律不聘用

北市近日私幼性侵案、國小代理教師偷拍事件引起各界關注，不少家長也擔心狼師案重演，教育局指出，除了未來幼兒園發生疑似性別事...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

表演結合思辨 桃園青少年站上劇場舞台說自己的故事

桃園鐵玫瑰青少年劇場計畫邁入第6年，今年以「破殼表演訓練場」為主題，首度結合表演藝術與社會學思辨的訓練，鼓勵青少年學員在...

免註冊費當噱頭 新竹高檔幼兒園被爆違法經營緊急停課

新竹縣新豐鄉一家新成立，主打英語養成、音樂藝術教學的國際藝術幼兒園，收費高昂，以「免3萬元註冊費」作噱頭吸引大批家長送孩...

鄭英耀：AI不可免 培養國家意識及國際視野人才

113學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議南區場次，今天在台南二中揭幕，教育部長鄭英耀表示，產業持續升級，AI已...

世界駭客競賽齊聚各國好手 台灣資安戰隊獲第7名

教育部今天指出，齊聚駭客高手的2024年世界駭客競賽（DEFCONCTF），今年各國有1742隊報名，台灣資安戰隊除了進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。