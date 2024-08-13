鄭英耀：AI不可免 培養國家意識及國際視野人才
113學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議南區場次，今天在台南二中揭幕，教育部長鄭英耀表示，產業持續升級，AI已不可免，台灣必須培養兼具國家意識及國際視野人才。
鄭英耀今天在全國高中校長會議南區場次指出，台灣教育最基本方針是培養兼具國家意識及國際視野人才，讓新世代人才心懷台灣，放眼世界。
鄭英耀表示，台灣沒有太多天然資源，靠的是人才培育，教育讓生命找到更好發展及改變可能，如今台灣產業在全球部署，許多高中和校長已開始結合網路學習，且和世界知名學校線上合作及雙聯學位，讓國際資源帶進台灣，也讓本土教育培育人才。
鄭英耀說，產業持續升級，AI（人工智慧）已不可免，在教育現場同步資訊科技素養，將成為年輕世代能力，且透過自主學習、培養創意及合作，讓學生持續學習資訊科技。
鄭英耀表示，社會走得非常快，線上學習應成為高中端新世代學生的網路資源，並不排除開發AI課程成為新南向國家學生資源配套，讓人才培養走得更遠更豐富，胸懷台灣，放眼國際，擁抱世界。
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