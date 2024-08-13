學校PU跑道建造維護費用高 草地聯盟倡議草地操場

台南市府近4年來向教育部爭取跑道整建經費12億，已有183校獲得改善，單今年上半年就有18校完工，不過PU跑道撐不過10年，維護和折舊卻耗費教育資源。日前凱米颱風來襲，部分學校積水使跑道受損，反觀草地操場沒這一問題，台南草地聯盟倡議百人以下學校可以優先考慮草地操場。

台南教育局統計，這次凱米颱風帶來可觀雨量，也造成部分學校操場積水，加上有些學校因之前有樹根穿刺問題，使得PU跑道受損，需要維修，共有7所學校報跑道受損災情，修復費用約175萬元。

台南市虎山國小是草地操場學校，跑道也是草皮，校長林勇成12年前推草地操場，陸續有學校跟進，全市270多所國中小鐘已有20多所學校採用草地操場，但也有30餘所學校維持紅土操場，其他都是PU跑道。

也因為採用PU跑道的學校多，因有年限加上維修，沒年整建、修理費用可觀，市府平均每年編列約3千萬，但因不敷所需，只能向中央爭取經費，統計近4年來教育部已補助12億元，幫183所學校修建跑道。學校反映，一般PU跑道年限約10年，政府也規定，要使用8年以上才可在申請整建，而這段期間難免會破損，除了花錢也煩不勝煩。

公園國小使用紅土操場，校長朱英男說，因該校有棒球隊，使用紅土較為方便，無須移地訓練，雖然會有風沙問題，但設有自動灑水系統，只有枯水期所儲存的雨水用盡，才會使用自來水，另紅土約3年補1次，很方便管理。

虎山國小校長形容該校是會呼吸的校園，孩子可盡情在草地運動與玩耍，炎熱夏天中操場還扮演降低溫度功能，反觀，看到鄰近縣市有些學校因排隊等候補助，PU跑道破舊不堪，小校使用操場可讓孩子更幸福；台灣3000所小學有超過1300校在百人以下，因此倡議百人以下的學校可以優先考慮草地操場

林勇成指出，世界的趨勢都是讓土地呼吸，所以他們都保有大量的草地、透氣鋪面；友善環境的草地操場除保水、調節溫度、讓小昆蟲有棲息地等各種優點，對孩子、對學校都是比較好的。現在學校要建個PU跑道操場要6、7百萬元，但草地操場約需10萬就可達成。