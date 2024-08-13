快訊

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

盤點明年全球景氣關鍵變數 專家們都樂觀不起來？

板橋站旅客不明原因落軌遭自強號撞上 目前至萬華間採單線行車

世界駭客競賽齊聚各國好手 台灣資安戰隊獲第7名

中央社／ 台北13日電
教育部今天指出，齊聚駭客高手的2024年世界駭客競賽（DEFCONCTF），今年各國有1742隊報名，台灣資安戰隊除了進入決賽，更在12支決賽隊伍中，取得第7名的佳績。(路透)
教育部今天指出，齊聚駭客高手的2024年世界駭客競賽（DEFCONCTF），今年各國有1742隊報名，台灣資安戰隊除了進入決賽，更在12支決賽隊伍中，取得第7名的佳績。(路透)

教育部今天指出，齊聚駭客高手的2024年世界駭客競賽（DEFCONCTF），今年各國有1742隊報名，台灣資安戰隊除了進入決賽，更在12支決賽隊伍中，取得第7名的佳績。

教育部今天新聞稿指出，國際資訊安全（DEFCON）是全球最知名的資訊安全會議之一，每年吸引來自世界各國的駭客、資安產業人員、政府機關人士、媒體及學生參加，內容涵蓋資安競賽與專家論壇等項目，其中世界駭客競賽（DEFCON CTF）更是世界級賽事。

教育部自104年開始推動資安人才培育計畫，除了投入提升學校資通安全的教學，有系統地培育資安潛力人才，每年也投入經費，補助學生參與國內外資安相關競賽與活動。

2024年世界駭客競賽於美西時間8月9日到11日在美國內華達州拉斯維加斯市舉行，今年是台灣第11次參加；今年全球共有1742隊報名，歷經激烈預賽，台灣資安戰隊以第10名成績進入決賽。

決賽項目包含攻防賽、回合制搶灘賽以及一對一的擂台搶旗賽，台灣資安戰隊在攻擊面獲1204分、防禦面獲465分，回合制搶灘賽獲274分，在一對一擂台搶旗賽中取得第3名（獲1000分），最終以總分2943分名列第7。

帶隊指導教授之一，陽明交大資訊工程系教授黃俊穎表示，戰隊能取得本次榮耀，仰賴選手平時不斷練習以磨練實戰技能，並透過賽前增能工作坊，讓較少有同隊競賽經驗的成員培養合作默契。

他說，今年採取部分團員前往會場、部分留在台灣線上支援的方式，彈性運用人力，並於賽前妥善規劃安排兩地溝通協調的作法，讓團隊全天候保持最佳戰力。

教育部 資安 駭客

延伸閱讀

川普挑副手期間 伊朗駭客竊川營內部機密 曝范斯軟肋

影／高雄7旬翁遭詐130萬 異想天開找駭客取回詐款…結局曝光

德國召見大陸大使 抗議2021年北京駭客網攻行動

英美韓示警：北韓駭客圖竊全球國防企業機密 美軍基地、NASA都遭殃

相關新聞

學校PU跑道建造維護費用高 草地聯盟倡議草地操場

台南市府近4年來向教育部爭取跑道整建經費12億，已有183校獲得改善，單今年上半年就有18校完工，不過PU跑道撐不過10...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

鄭英耀：AI不可免 培養國家意識及國際視野人才

113學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議南區場次，今天在台南二中揭幕，教育部長鄭英耀表示，產業持續升級，AI已...

世界駭客競賽齊聚各國好手 台灣資安戰隊獲第7名

教育部今天指出，齊聚駭客高手的2024年世界駭客競賽（DEFCONCTF），今年各國有1742隊報名，台灣資安戰隊除了進...

南國漫讀節 「82年生的金智英」韓國作家台灣首場講座

2024南國漫讀節8月31日登場，以「解碼新南國」為主題，聚焦「新女力時代」、「融合新世代」、「創作新交流」、「產業新世...

花50億元保護不了孩子 校園周邊交通傷亡為何仍增加？

馬路如虎口，每年有上萬名兒童遭遇交通死傷，內政部編列50億元改善校園周邊道路，有調查指出改善後的路段仍為交通死傷熱點；縣市政府提報無需改善的地點，包含桃園市青溪國小等31所校園周邊路段，交通傷亡人數竟呈現成長。政府預算花了，道安卻越改越糟，孩子走路上下學成了冒險，到底那裡出錯？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。