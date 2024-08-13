校務基金投資心法 中國科大投管會為校操盤打造新財源

近幾年為因應少子化的衝擊，各校莫不使出渾身解數開源節流，其中又以校務基金投資創造收益，更是令人既期待又怕受傷害。近期股市迭創歷史新高，但卻又在普天同慶之際，從24,416點一路恐慌性下殺，並創下單日最大跌幅。經歷了這波坐雲霄飛車的股市震撼教育，讓原本對校務基金投資躍躍欲試的學校，更為裹足不前；究竟校務基金投資是否真的能兼顧風險與獲利，如果要運用校務基金投資是委託操作?還是自行操作較好?相信這些都是各校心中共同的問題。

中國科技大學董事長上官永欽帶領學校邁向卓越，在其信賴與支持下，該校於2021年正式成立「中國科技大學投資基金管理委員會」。 圖／中國科大 提供

中國科技大學早在1996年還是中國工商專校期間，董事長上官永欽（時任美國花旗銀行CITIBANK副總裁）就指示應該活化閒置基金。在當時之私立學校法規定下，學校資金不能投資基金或股票等風險性資產，但可以購買公債，經由董事會同意，規劃學校短天期閒置資金操作債券附買回( RP)，無風險之長期定期存款為該校穩定獲利。

她以其卓著的金融資歷與國際視野，不僅導入校務基金投資理念，更以自益信託方式自辦績優退撫制度與系統，為教職員工提供優渥的福利制度。自2010年開始運作至2024年1月止，董事會已分年提撥累計$97,000,000至績優退撫儲金專戶，其中有進行自主投資操作者之報酬率甚至有人已高達45%(為最近6年總報酬率)。該校的自辦績優退撫制度與自主投資平台，比2013年才開辦的公辦私校之退撫自主操作平台更早，創台灣自辦退撫制度之先例。

中國科技大學投資基金管理委員會由管院財金專業師資組成，分工負責研究總體經濟與產業資訊，掌握市場脈動深具獨特見解。 圖／中國科大 提供

中國科大在默默累積28年的債券附買回( RP)投資與自辦績優退撫投資經驗後，在2019年12月開始醞釀成立投資管理委員會，經過2年的分析規劃與討論，在董事長上官永欽的信賴與支持下，於2021年11月董事會會議決議，通過學校賸餘款投資案，正式成立「中國科技大學投資基金管理委員會」，由基金管理專業領域的資深副校長廖憲文領軍，2022年1月教育部函同意該校賸餘款投資，同年6月董事會會議通過該校賸餘款投資內控制度案，允許投管會開始進行投資部位建立。

在成立投管會時，中國科大首先嚴謹分析自行操作與委託操作的相關成本、費用與利弊比較，由於學校管理學院擁有許多經驗豐富的財經專業師資，而學校的收入也免所得稅、免補充健保費，故決議自行操作可免分潤費。綜觀該校階段性投資策略與額度規劃可分為三大歷程：第一階段2022年8月投入3億元，開始自行操作投資; 第二階段2023年10月投管會評估確認再動用3億元，提高配息並降低持有成本，分批買進標的及金額；第三階段2023年11月再增加2億元，提高2024年配息，加碼現有績優標的降低持有成本，並新選風險分散之績優標的股或ETF。至2024年7月31日會計年度結算日，該校確定已實現入帳之損益為6,800萬元，總損益值則為2億6900多萬元，已確定可實現殖利率近8%，未作時間加權之總報酬率為33.84%。然而該校指出，若依資金部位進場時間不同，粗略加權後之總報酬率更達52.61%。

同是財金專業的校長陳振遠認為，校務基金投資的關鍵成功因素，首先就是要有董事會的高度信任與支持，董事長上官永欽以其厚實的國際財金經驗，多年前就奠定了校務基金投資政策方針。其次，要有專業的師資團隊分工合作，該校投管會成員係管理學院財金系與企管系之師資，有2位財務博士，1位經濟博士，另外2位有資深投資及券商背景。

在現行法規對學校賸餘款投資標的之嚴格規範下，無法進行避險工具之財務避險操作。然而，中國科大則以投資心法、投資策略與投資組合，進行基本之風險分散與規避。其中最重要的因素，就是要有不貪功躁進的投資策略，由廖憲文主導的投資心法與策略，強調信心、耐心、選股、擇時也是長期致勝原因。

他說，掌握穩定之配息、實施部分必要之停損、與實現必要之資本利得這三項原則，投資組合健全，有科技股、金控股、生技食品股、生活百貨股、通信服務股、精密機械股與傳統製造業等波動度不大之權值股，帶領團隊為校獲利，打造黃金績效。

中國科技大學財金系學生在2024財富管理規劃競賽勇奪全國冠軍。 圖／中國科大 提供

教育部次長葉丙成曾呼籲「用以致學」，他認為當基本知識學的差不多，要實際應用後，才算真的有學到。從中國科大師資團隊運用財金專業操作投資的經驗，不難看出該校非常重視「用以致學」，鼓勵學生積極參加各項競賽，從實際應用知識過程練功夫，難怪學生國內外競賽獲獎連連，不僅財金系學生勇奪2024大專財富管理競賽全國第一；視傳系學生榮獲22項世界四大國際設計競賽的德國紅點設計獎，包括2項Best of the Best獎，累積已經超過100項紅點獎。

校長陳振遠強調，中國科大將持續秉持務實致用的技職教育精神，在數位與智慧雙軸轉型及淨零碳排的未來趨勢發展下，以「智慧人文、數位永續」為校務核心特色，培育兼具人文素養、跨域AI與ESG的創新型技職人才，厚植未來職場競爭力。