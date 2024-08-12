訪屏東夏日樂學 鄭英耀：讓學童從做中學

教育部推動夏日樂學計畫，補助學校於暑假辦理2到4週的多元課程，教育部長鄭英耀今天到屏東參訪並表示，讓學童從做中學，將語言及文化繼續傳播下去。

鄭英耀在屏東縣長周春米陪同下，參訪潮州鎮潮昇國小、泰武鄉泰武國小、屏東市中正國小，並與學童互動，一起製作防蚊液及手作藝術品。

鄭英耀接受媒體聯訪指出，國教署從民國104年起，每年支持並鼓勵學校申請夏日樂學計畫，今年共補助1300多所學校、3000多個團隊，逾3萬多名學生參加。

鄭英耀說，台灣多元族群也有不同語言，讓小朋友從做中學，將文化及語言繼續傳播下去，另外也有科學營隊、戶外山海生活、英語及藝術類等多元營隊。

周春米則表示，應建置好學習環境，讓小朋友從小不論在家裡、學校或社區都可以學習，也希望教育部未來在屏東縣國中小學的基礎建設、雙語教學、未來技職人才培育及科技產業發展方面，可以給予屏東最大的協助，提供屏東教育更多創新的能量。

鄭英耀首站造訪潮昇國小，課程主題以客家好物設計，融合客家傳統文化，包含客家藍染、手工皂及防蚊液的製作；隨後轉往泰武國小，夏日樂學課程主題以排灣族語學習為核心，結合生活祭儀、古謠傳唱、傳統技藝手作、勇士舞和部落植物美食等多元活動。

最後一站參觀中正國小的共讀站，學校社區共讀站是教育部推廣的閱讀推動計畫之一，中正國小以學校逾百年歷史為意象，並移用日治時期阿猴公學校的校長宿舍木材改建圖書館，打造除提供優質閱讀空間外，也配合彈性的空間使用與多元學習方式，讓學校成為社區學習中心。