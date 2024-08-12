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基隆師鐸獎得主暖中教師蕭惠玲 學生叫她蕭媽

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖高中老師蕭惠玲關心學生，成為學生口中的「蕭媽」，今年獲頒師鐸獎。圖／基隆市教育處提供
基隆市暖暖高中老師蕭惠玲關心學生，成為學生口中的「蕭媽」，今年獲頒師鐸獎。圖／基隆市教育處提供

基隆市暖暖高中老師蕭惠玲獲頒教育界最高殊榮師鐸獎，在近30年教學生涯中，蕭惠玲關心學生，但又有「溫柔的堅持」，強調有規矩才能成方圓，成為學生口中的「蕭媽」。身為老師，她說，只要學生未來回想起她的教誨並有所作為，一切努力就都值得了。

教育部每年辦理師鐸獎選拔。參酌被推薦人課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導等遴選標準，評選出72人獲獎。

蕭惠玲是今年基隆市唯一的師鐸獎得主。她說，教育工作需要各方力量的結合，未來只要學生能回想起她曾經的教誨，並且在人生上有所作為，她的付出就都值得了。能夠獲頒師鐸獎，蕭惠玲也要感謝暖中同仁的協助，同時她也要把這份榮耀獻給支持她的家人。

蕭惠玲在暖中服務近30年來，在學生眼中她不僅是班導師、數學老師，更是用心傾聽孩子聲音的「媽媽」。

蕭惠玲老師的教育理念體現在她的學生「昊昊」身上，昊昊原本缺乏自信，讀高一時在蕭惠玲的鼓勵及耐心指導下，完成跨國校際交流英文專題報告，讓他自信心提升，畢業後讀大學，積極參與系上事務，還擔任系學會會長，深獲教授肯定。

教育處推薦蕭惠玲參加師鐸獎選拔理由，還提及昊昊畢業後，蕭惠玲得知昊昊的媽媽罹患重大疾病需長期住院，她除了安慰昊昊，還幫忙接送昊昊就讀暖中的妹妹上下學，並陪伴她準備大學入學甄選，順利錄取國立中興大學。

蕭惠玲班級經營用心，教學專業也持續精進，結合基隆海洋文化，與國立海洋大學7個系所合作開辦海洋科技人文課程計畫，輔導學生在有興趣的領域探究和學習。教育處代理處長楊桂杰說，蕭惠玲無私奉獻和溫暖關懷，展現教育者崇高的精神，期待在杏壇持續發光發熱，引領基隆學子成長。

基隆市暖暖高中老師蕭惠玲關心學生，成為學生口中的「蕭媽」，今年獲頒師鐸獎。圖／基隆市教育處提供
基隆市暖暖高中老師蕭惠玲關心學生，成為學生口中的「蕭媽」，今年獲頒師鐸獎。圖／基隆市教育處提供
基隆市暖暖高中老師蕭惠玲關心學生，成為學生口中的「蕭媽」，今年獲頒師鐸獎。圖／基隆市教育處提供
基隆市暖暖高中老師蕭惠玲關心學生，成為學生口中的「蕭媽」，今年獲頒師鐸獎。圖／基隆市教育處提供
基隆市暖暖高中老師蕭惠玲（左二）獲頒師鐸獎，圖為她與學生昊昊（左一）家人合影。圖／基隆市教育處提供
基隆市暖暖高中老師蕭惠玲（左二）獲頒師鐸獎，圖為她與學生昊昊（左一）家人合影。圖／基隆市教育處提供

基隆 師鐸獎

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