勤益科大聘教師現弊端？校長遭爆為女兒護航 陳文淵：沒過關怎護航

國立勤益科大校長陳文淵，遭爆料在文創系招聘「數位音樂」專長的專案助理教授時，為女兒陳怡菁護航，以及校內興建機車停車棚竟沒有車道等工程「弊端」。陳文淵今天上午反駁說，這些都是烏龍指控，因為招聘作業的兩次系內審查都無人過關，無人可到達面試階段，準備下學期重新招聘，何來護航之說？而機車停車棚車道也早在規畫內，相關說法都是穿鑿附會。

週刊報導，勤益科大文創系要招聘1名「數位音樂」專長的專案助理教授，因競爭者眾多，其中該校兼任助理教授陳怡菁尚未取得教育部部頒助理教授資格，根本沒有比賽權，但卻仍參加應聘。

還說校內人士透露，因質疑陳怡菁有利益迴避問題的聲音相當激烈，於是在該系任教的藝術中心主任陳向濂強力主導，將所有應聘者都打不及格，延到下學期再重新招聘；陳文淵明年3月退休，事先安排好護航勢力，可保送女兒取得專案教職，無縫接軌。

陳文淵說，陳怡菁是美國北德州大學的音樂博士，並兼任助理教授連續4學期，雖然還正申請教育部的助理教授證，但應聘仍有資格，只是文創系的規定較嚴格，因此兩次招聘都無人過關。既然無人通過，又有何護航可能。而該校各系的老師招聘，都由各系選出的教師評鑑委員會自行評鑑決定，主導權都在各系，即便是院長和校長都難以干涉。

對於去年3月校內興建機車停車場，卻沒有車道。陳文淵亦說，沒有校內的車道，是因為原就規畫不讓機車經過校園內，以免橫越馬路有危險，而是直接從前門外即進入機車停車場，這是原興建之初就有的規畫，可能有些人仍不了解。

至於5月學生宿舍發生火災，被質疑是電路品質工程差。陳文淵也說，那是學生的隨身充仍在充電即去上課，後來因隨身充自燃引起火災，並不是宿舍的電路工程有問題。學校的用電是最安全的，不知會何竟會有這些聯想。