快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無愛不成師──吳萬福教授 簡文秀輕唱輓歌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
吳萬福教授追思會致敬北師精神。 億光文化基金會／提供
吳萬福教授追思會致敬北師精神。 億光文化基金會／提供

有「體壇泰斗」尊稱的吳萬福教授是體育發展史最具代表性的學者，更是被臺灣體育總會田徑協會公認為撐竿跳五傑之一。8月11日（周日）早上10點在國北教大大禮堂舉辦吳萬福教授追思會，特別邀請國北教大校友簡文秀為他獻唱「天使的神糧」及「寄語白雲」，共同緬懷吳萬福一生對教育及推展體育的傑出貢獻。

在教學生涯中，吳萬福曾榮獲多項殊榮：推展學校體育終身成就獎、特殊優良教師獎及木鐸獎等。他深耕體育教學及研究，也非常關愛學生，除了勉勵學生在專業上的努力外，更重要的是價值觀的堅守與實踐，讓他成為每一位學生心中永恆的引航者。

哲人日已遠，典型在夙昔，為傳承吳萬福「教育愛、體育情」的精神，特別成立「吳萬福教授獎學金」，每年定額獎助國北教大體育表現優異的學生，期望將吳教授作育英才、推展體育的大愛傳揚於世！

國北教大 體育

延伸閱讀

中譴責美運動員興奮劑產業鏈 官媒嗆：會等到算總帳的一天

巴奧／中拳擊最大齡選手 千年老二李倩 34歲成就大滿貫

港獎金高 資助也要增加 乒乓、體操隊返港「留憾更能進步」

林郁婷奪奧運拳擊首金 體育署長讚：勇敢台灣女孩

相關新聞

無愛不成師──吳萬福教授 簡文秀輕唱輓歌

有「體壇泰斗」尊稱的吳萬福教授是體育發展史最具代表性的學者，更是被臺灣體育總會田徑協會公認為撐竿跳五傑之一。8月11日（...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

先天不足後天失調？青儲政策可拚頂大 申請人次卻遞減

前總統蔡英文曾稱學生18歲畢業後不一定要急著考大學，可以先去體驗社會再重返校園，於是青儲戶方案2年12萬元補助應運而生。有人循此管道，先去美國學開飛機，再經特殊選才上頂大，但近年參加人數卻節節下滑。高中老師指出，來申請的高中職畢業多是急著先就業，這個方案「先天不足，後天失調」。...

私幼師資荒 園所：少子化不是最大危機 找不到老師才是

隨著公共化幼兒園增多，幼教本科生投入幼教職場減少，私立幼兒園師資招募首當其衝，許多私幼面臨找不到老師的困境，甚至有幼兒園...

合格教師教大班 私幼嘆窒礙難行

幼托整合超過十年，若班級內有五歲以上幼兒，幼兒園最遲應在明年八月、一一四學年以前，每班至少配置一名持有合格教師證的幼兒園...

本科生不願來 中年幼教師反變多

幼教業工時長、責任大，且不當照顧、虐兒等等議題常躍上版面，導致幼教本科系生入行意願低落，但根據教育部學前教育概況統計發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。