無愛不成師──吳萬福教授 簡文秀輕唱輓歌

有「體壇泰斗」尊稱的吳萬福教授是體育發展史最具代表性的學者，更是被臺灣體育總會田徑協會公認為撐竿跳五傑之一。8月11日（周日）早上10點在國北教大大禮堂舉辦吳萬福教授追思會，特別邀請國北教大校友簡文秀為他獻唱「天使的神糧」及「寄語白雲」，共同緬懷吳萬福一生對教育及推展體育的傑出貢獻。

在教學生涯中，吳萬福曾榮獲多項殊榮：推展學校體育終身成就獎、特殊優良教師獎及木鐸獎等。他深耕體育教學及研究，也非常關愛學生，除了勉勵學生在專業上的努力外，更重要的是價值觀的堅守與實踐，讓他成為每一位學生心中永恆的引航者。

哲人日已遠，典型在夙昔，為傳承吳萬福「教育愛、體育情」的精神，特別成立「吳萬福教授獎學金」，每年定額獎助國北教大體育表現優異的學生，期望將吳教授作育英才、推展體育的大愛傳揚於世！