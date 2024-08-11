私幼師資荒 園所：少子化不是最大危機 找不到老師才是

隨著公共化幼兒園增多，幼教本科生投入幼教職場減少，私立幼兒園師資招募首當其衝，許多私幼面臨找不到老師的困境，甚至有幼兒園都準備開學了，老師還找不到，最後拜託離職師回校擔任，才解決窘況。

國內公共化幼兒園數量越來越多，包括：非營利、職場教保中心、準公共幼兒園等等各種園所數量大幅上升。中華民國幼教總會指出，幼兒園所越來越多，但是師資數量卻未提升，甚至幼教環境越來越差，使得本科生投入意願降低，讓師資招募雪上加霜。

根據教育部學前教育概況統計，最新統計至111學年可以發現，110學年開始至111學年，一般私立教保服務人員數呈現明顯下降趨勢，又以未滿25歲人員數減少最為明顯，110學年對比前一學年減少6.7%、111學年再減13.2%。25到34歲、35到44歲的從業人員數也是呈現下降趨勢。但非營利幼兒園的人數則是上升趨勢，110學年未滿25歲教保服務人員年增7.2%、25到34歲人數更年增近3成。

中華民國幼教總會前總會長廖文秀表示，私立幼兒園招募師資近年首當其衝，不僅很難招募新血，老師的流動率也提高，就曾聽不少私立幼兒園反映，公共化幼兒園一間一間開，使大部分師資往公共化幼兒園任職，園所對園內的合格教師、教保員一般都會有證照加給，鼓勵留任。

南投向日葵幼兒園負責人陳勉福表示，該園不受少子化影響，學生人數持續滿招，園內老師離職後，即使薪資福利與勞動條件不差，新鮮人起薪近四萬，但想要找新老師仍然非常不容易。陳勉福表示，今年開學前一天，甚至都還找不到老師，最後拜託之前已離職的老師回校協助，才解決困難。他語重心長地表示，少子化不再是私幼最大危機，找不到老師才是。

至於為什麼幼教、幼保本科生到私幼任職意願低？廖文秀表示，大多覺得私立幼兒園比較忙、工時比較長，且大部分師院等等師培機構的教授大多也會要求學生選擇公立幼兒園實習，這連帶使私立幼兒園在招募師資的第一階段就被斷源。

全國幼教產業工會理事長許文菁則認為以公幼甄選教師及教保員的狀況就可知道，教保師資人力是夠的，部分園所比較難找人，與勞動條件相對辛苦有關係。許文菁呼籲，教保工作辛苦已是事實，園所至少要遵守最基本的勞基法，可目前在人力網上仍看得到部分園所以接近基本工資請教保員，老師們不願意屈就不尊重專業的薪水，因而傾向往薪資福利較有保障的公共化幼兒園任職，應該是主要原因。

幼托整合超過十年，若班級內有5歲以上幼兒，幼兒園最遲應在114學年以前，每班至少配置一名持有合格教師證的幼兒園教師，以利幼小銜接。隨著時間加近，近日許多私幼園所開始擔心，連教保員甚至職務代理人員都找不到，要去哪裡找足夠的合格教師來教大班，有園所鼓勵園內教保員取得師資學分，或申請以教保員「代理教師職」的方式解決。

「幼兒教育及照顧法」101年通過規定幼兒園有五歲至入國民小學前幼兒之班級（大班），配置之教保服務人員，每班應有一人以上為幼兒園教師，十年大限將屆，明年8月就要實施。且該條訂有罰鍰6千至6萬元，並可按次處罰，最重可停辦1年至3年或廢止設立許可。

中華幼兒協會理事長、私幼負責人蘇傳臣表示，根據這項規定，明年8月過去托兒所改制幼兒園的園所大班中兩位教育保育服務人員，一定要有至少一位為教師，這項規定對於公立幼兒園可能沒影響，但是對於私立幼兒園會有非常大的衝擊，因現場人力難覓，窒礙難行，因此已經延宕兩次共10年。

蘇傳臣表示，幼兒園教師年輕人不來，流動率也高，現在師資缺乏的困境比過去更嚴重，明年要怎麼施行，他請國教署：「把師資找出來」，此外，他還提到，檢視法條可以發現，寬限期僅限於「幼托整合前由托兒所改制為幼兒園」的教保員，幼稚園改制為幼兒園的教保員並不適用，也就是說，如果大班沒有一人以上為幼兒園教師，過去以來早就應該被罰，但是，無論中央政府或地方政府卻長期視而不見，原因就是無力解決師資缺乏的窘境。

文教總會主委黃正雄表示，教保員跟教師在教學專業上，不因身份不同而有差異，在聘不到教師的情形下，許多私幼目前也只能以教保員「代理教師職」的方式處理。現在找不到老師，不是私幼不願聘請，而是真的找不到，如果目前願意投入私立幼教職場「教師」的數量足夠，明年開始實施的大班每班必須有一位教師就不會有問題，但以目前的狀況來說，似乎是一個無法達成的任務。

教育部國教署表示，教保服務人員(包括幼兒園教師及教保員)培育兼採職前與在職培育等多元管道進行。近3年職前培育平均每年取得教師證者約700人，實際進入職場約500人，每年取得教保員資格者約4200人，實際進入職場約2000人。持續鼓勵師培大學開設師資學士後教育學分班及教保員學位學程專班等，提供在職人員進修管道。