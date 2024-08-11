本科生不願來 中年幼教師反變多

幼教業工時長、責任大，且不當照顧、虐兒等等議題常躍上版面，導致幼教本科系生入行意願低落，但根據教育部學前教育概況統計發現，近年廿五歲以下從業人員數雖有明顯減少趨勢，但是四十五歲以上的教保服務人數卻上升，顯見有不少人中年後才轉行至幼教業，或中年後才取得合格師資。

根據教育部統計，無論是非營利幼兒園等公共化幼兒園，或是私立幼兒園，四十五歲以上的教保服務人員數近年都明顯增加。其中私幼一一○學年，四十五至五十四歲教保服務人員年增率百分之六點二，五十五至六十四歲更年增百分之十點三，一一一學年同樣呈現上升趨勢。

非營利幼兒園四十五歲以上的教保服務人員人數也同樣明顯上升，一一○學年四十五歲至五十四歲教保服務人員，年增率達百分之卅點九，五十五至六十四歲教保服務人員年增率更達近百分之五十。

幼教人員指出，現在有許多非幼教、幼保本科系畢業的「職務代理人員」，在幼教現場從業一段時間後，若有興趣就乾脆參加相關學程取得合格資格；也有些媽媽在孩子長大後復出工作進入幼教業，推測才讓中年從業人員數大幅提升。

文教總會準公共主委黃正雄表示，法規開放在教保員難覓的狀況下，可聘用非本科系大學學歷到幼兒園代理代課，這些老師在教保現場的表現不亞於本科系教保員或教師，像這樣的人才，會鼓勵以在職進修取得教保員資格，成為正式教保員。

黃正雄觀察，非本科系出身的幼教老師在教學現場一樣表現很好，讓有興趣但非本科系的人進到幼教也是師資解方，只是要取得合格師資學分多需至少一年時間，大多參加者都是有家庭、小孩，周末還要抽出整天上課獲得學分，確實比較辛苦。