合格教師教大班 私幼嘆窒礙難行

幼托整合超過十年，若班級內有五歲以上幼兒，幼兒園最遲應在明年八月、一一四學年以前，每班至少配置一名持有合格教師證的幼兒園教師，以利幼小銜接（幼兒園到小學）。隨著時間加近，許多私幼擔憂，連教保員甚至職務代理人員都找不到，要去哪裡找足夠的合格教師來教大班。為此，有園所鼓勵園內教保員取得師資學分，或申請以教保員「代理教師職」的方式解決。

「幼兒教育及照顧法」一○一年通過規定幼兒園有五歲至入國民小學前幼兒之班級（大班），配置之教保服務人員，每班應有一人以上為幼兒園教師，十年大限的寬限期將屆，明年八月就要實施。違者開罰六千至六萬元，並可按次處罰，最重可停辦一年至三年或廢止設立許可。

中華幼兒協會理事長蘇傳臣表示，這項規定對於公立幼兒園可能沒影響，但是對於私立幼兒園會有非常大的衝擊，因現場人力難覓，窒礙難行。

蘇傳臣表示，幼兒園年輕教師不來，流動率也高，現在師資缺乏更嚴重，明年怎麼施行，國教署應「把師資找出來」。

他還提到，檢視法條可發現，寬限期僅限「幼托整合前由托兒所改制為幼兒園」的教保員，幼稚園改制為幼兒園的教保員並不適用，也就是說，如果大班沒有一人以上為幼兒園教師，過去以來早就應該被罰，但是，中央或地方政府卻長期視而不見，原因就是無力解決師資缺乏的困境。

文教總會主委黃正雄表示，教保員跟教師在教學專業上，不因身分不同有差異，在聘不到教師的情形下，許多私幼目前只能以教保員「代理教師職」方式處理。