與家長團體攜手把關學校午餐品質 基隆辦HACCP認證班

基隆市政府為加強把關學校營養午餐品質，教育處與衛生局合作開辦學校午餐食品安全管制系統（HACCP）基礎認證班，學校營養師、午餐秘書、廚工及家長參與培訓，經實務演練及考試通過後取得證照。市長謝國樑表示，市府將成立學校午餐輔導會，邀請食安專家及家長代表擔任委員，與市府攜手努力為學子的午餐健康衛生把關。

市府教育處表示，學校午餐有2項主要危害分析重要管制點，「徹底煮熟」及「避免交叉汙染」，透過專業HACCP課程及以學校廚房為主軸的實務演練，強化學校自主管理及建立衛生安全制度。市府也將視實際需求，持續精進午餐政策，讓莘莘學子「食」得更安心、更安全。

基隆市家長總會理事長李進雄說，家長一同參加HACCP基礎認證班，可透過專業的食安衛生指導，及學校廚房管理實務演練來提升專業知能，將和學校攜手把關午餐衛生安全。

參與講習課程的亷姓家長說，隔行如隔山，學校午餐和在家中為孩子備餐很不一樣，需要注意的點更多，很感謝學校日復一日，為孩子午餐的營養衛生用心付出。

謝國樑受訪指出，先前在與家長團體座談時，有代表建議在午餐廚房導入HACCP制度，也有家長希望獲得更多專業訓練，市府從善如流與HACCP合作開辦課程，讓家長團體獲得食品衛生知識，用更專業的角度來看待自己孩子吃的營養午餐，未來也能夠與市府在食品衛生方面進行討論。