與家長團體攜手把關學校午餐品質 基隆辦HACCP認證班
基隆市政府為加強把關學校營養午餐品質，教育處與衛生局合作開辦學校午餐食品安全管制系統（HACCP）基礎認證班，學校營養師、午餐秘書、廚工及家長參與培訓，經實務演練及考試通過後取得證照。市長謝國樑表示，市府將成立學校午餐輔導會，邀請食安專家及家長代表擔任委員，與市府攜手努力為學子的午餐健康衛生把關。
市府教育處表示，學校午餐有2項主要危害分析重要管制點，「徹底煮熟」及「避免交叉汙染」，透過專業HACCP課程及以學校廚房為主軸的實務演練，強化學校自主管理及建立衛生安全制度。市府也將視實際需求，持續精進午餐政策，讓莘莘學子「食」得更安心、更安全。
基隆市家長總會理事長李進雄說，家長一同參加HACCP基礎認證班，可透過專業的食安衛生指導，及學校廚房管理實務演練來提升專業知能，將和學校攜手把關午餐衛生安全。
參與講習課程的亷姓家長說，隔行如隔山，學校午餐和在家中為孩子備餐很不一樣，需要注意的點更多，很感謝學校日復一日，為孩子午餐的營養衛生用心付出。
謝國樑受訪指出，先前在與家長團體座談時，有代表建議在午餐廚房導入HACCP制度，也有家長希望獲得更多專業訓練，市府從善如流與HACCP合作開辦課程，讓家長團體獲得食品衛生知識，用更專業的角度來看待自己孩子吃的營養午餐，未來也能夠與市府在食品衛生方面進行討論。
教育處表示，具備充足午餐食安衛生知識及紮實演練，才能控管危害分析，降低學校食安風險，提供學生更健康、安全及衛生的營養午餐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言