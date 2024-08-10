「Tmmyan」的滋味受青睞 台灣房屋親情文學獎首獎出爐

由台灣房屋、聯合報主辦的「第四屆台灣房屋親情文學獎」今舉辦贈獎典禮。首獎作品「Tmmyan」，寫的是作者帶著祖母的「Tmmyan」（醃肉）到了都市，對原鄉的記憶和部落文化的鄉愁。首獎得主麗度兒‧瓦歷斯筆下的「Tmmyan」，不只將部落醃肉文化的精髓生動表現出來，更透過氣味的刻畫，細膩傳達出「小小的租屋處有了部落的味道」的思鄉情懷。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴致詞說，今年有832件投稿作品，透過自身的創作，打動眾人，而今年的題目「有你的餐桌」就讓他很有感觸，因為每個人都有移居的可能性、也可能因為不同生活改變國籍，但唯一不會變的，是母親的食譜、餐桌上的家鄉味是可以傳承良久的。周鶴鳴說，他在這些得獎作品感受到人與人的溫度，也讓自己反思，要更珍惜在餐桌上的每一頓飯。

聯合報內容長蕭衡倩表示，台灣房屋親情文學獎為台灣開創了有主題的文學獎的先例，而親情這個主題是最平凡且容易被忽視的，但這樣的平凡，若能用文字來描述，就更顯得可貴。蕭衡倩提到，透過不同世代的文字、深刻的描述，紀錄了不同世代對餐桌的想像，透過文字也為未來留下現在餐桌的樣貌，這樣的主題是值得我們在平日生活去關注和灌溉的。

上屆得到佳作、這次抱回首獎殊榮的麗度兒‧瓦歷斯感謝說，「Tmmyan」紀錄了自己離開部落後到都市生活，有時候會想家的寂寞，而這個時候就會想起祖母的醃肉。麗度兒感謝台灣房屋親情文學獎，因為作品得獎獲刊登，友人看到後，也紛紛傳訊分享自己想起媽媽做的醃肉，讓她非常感動。

麗度兒說，一看到餐桌的主題，馬上想起從小常吃的醃肉，也藉此機會將自己最熟悉的味道、與祖母的回憶，透過文字記錄下來。她說，祖母現在已經沒有辦法繼續做醃肉了，但表姐看到她的作品，主動向她提到，自己已經傳承了祖母的手藝，未來會持續製作醃肉，讓「Tmmyan」的味道在家族中一直流傳下去。

二獎由蘇志成樸實卻打動人心的作品「父親的筷子」奪得，蘇志成書寫義消父親忙於救火，而缺席餐桌的記憶，此次獲獎特別帶上全家人一起接受殊榮，並希望與父親共享榮耀。三獎作品「雪夜裡的年夜飯」，作者May（本名：余錦梅）則顛覆傳統「家」與「親人」的定義，由自身的故事譜出全然不同的生命篇章，人在瑞士的May也透過影片分享，希望透過作品讓大家思考未來「家」組成的不同可能性。