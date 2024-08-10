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北市：99年起已保障代理教師薪資平等 再推3大福利

中央社／ 台北10日電

代理教師不採計職前年資敘薪，憲法法庭判決違憲。台北市府表示，率先全國在民國99年即保障代理教師薪資平等，再推可改敘較高薪級、交通補助、敬師禮金等福利。

曾任2年代理教師的張姓男子錄取新北市代理教師，但過去年資不被採計敘薪，張男聲請釋憲，憲法法庭日前判決，教師法第35條第2項合憲，但代理教師不採計職前年資相關規定違憲。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，為提供代理教師較合理的薪資待遇，衡酌財政狀況，自99年起，同意高級中等以下學校在辦理具有合格教師資格代理教師敘薪時，可以比照正式教師採計職前年資提敘薪級至本職最高薪，符合憲法第7條保障平等原則；又為提供代理教師友善職場環境，自111學年度第2學期起皆採全年聘期，保障代理教師權益。

教育局指出，考量北市的消費者物價指數較高，為積極提升代理教師實質薪資所得，再推3大福利措施，首先為代理教師在聘期中取得任教科目合格教師證或較高學歷，也可以申請改敘較高薪級。

其次是提供上下班交通費補助，按實際居住地與工作地點距離發給新台幣630元到1200元不等的交通費補助。還有是每年教師節發給每名代理教師敬師禮金，113年加碼至2000元。

教育局說，為了鼓勵代理教師在職進修提升專業知能，進而取得合格教師資格，北市依據教育部函釋，同意代理教師在無課務時段參加在職進修，進修的方式、時數及假別也可以比照正式專任教師的規定。

教育局指出，台北市立大學提供碩士班加修教育學程管道，代理教師若於碩士階段修習教程完畢，並接續通過教育部教師資格檢定考後，即可取得教師證；未來北市大將配合教育部計畫，持續擴充辦理師培進修專班、學分班課程，持續精進各級學校代理教師進修管道。

代理教師 北市府 憲法法庭 教育局 教育部

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