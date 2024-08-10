希望兒童合唱團歐洲奪5金獎 傳承排灣族歌謠

屏東Puzangalan希望兒童合唱團在斯洛伐克國際青年音樂節、維也納世界和平合唱節一共拿下5個金獎，把排灣族的歌謠及特殊吟唱方式帶出台灣。

信誼基金會今天邀請剛返台不久的希望兒童合唱團，在父親節活動中表演，除了表演在歐洲比賽的6首歌曲，也加演專為父親節準備、歌手周杰倫的歌曲「阿爸」，讓活動現場充滿溫馨氣氛。

信誼基金會董事長張杏如表示，在孩子的成長過程中，父親扮演重要角色，儘管有時後會被媽媽嫌棄笨手笨腳、甚至是礙手礙腳，但父親一同分擔教養責任，可以成為家中的潤滑劑，還能在共玩、共讀中填補母親的不足。

希望兒童合唱團是由原任教於屏東佳義國小的蔡義方設立，以排灣族語的「希望」Puzangalan為名，期許用歌聲協助瑪家鄉排灣族孩子用歌唱找回自信、用音樂翻轉人生，近年到海外比賽，更是屢屢獲得肯定。

合唱團指揮吳聖穎今天會後受訪表示，帶小朋友到歐洲20天，原本很擔心會有適應問題，但年紀小的團員都很聽大哥哥、大姊姊的話，在彼此協助下，健康、平安的度過競賽和旅程。

吳聖穎提到，很多小朋友處於青春期，平時週末的艱苦的練唱，不只是讓他們有一個地方可去，產生歸屬感，也能找到人生目標，未來進入大學、職場，也能更快地適應環境。

團員蘇昕提到，在歐洲表演時，曾碰到來自中國的團體，對方不瞭解台灣原住民，一開始還以為他們來自東南亞，並以英語問候，後來才發覺可用華語溝通，讓蘇昕留下深刻印象。

蘇昕在合唱團出國演出的經歷，讓她對德國文化產生興趣，進而立定志向，於今年考上文藻外語大學德文系。

Maljevljev（瑪勒芬勒芬）是今年到歐洲最年長的團員，目前就讀台南應用科技大學幼兒保育系。在歐洲，她經常要照顧團裡的弟弟、妹妹，印象最深的是要經常幫忙編辮子，對她未來的職業有很大的幫助。

信誼基金會今天除邀請希望合唱團表演，也設計多場手作DIY、烘焙、木工體驗等，期盼在歌聲和創意中，度過難忘的節日。