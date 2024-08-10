代理師採計職前年資／留教育人才 教部須扛責

近年來受少子化影響，為日後衍生超額教師，各縣市紛以代理教師控留員額，代理教師從過去的「暫時性」，幾乎成為常態性替代專任教師工作，然而代理教師無論是聘期，還是職前年資採計提敘等，卻是「一國多制」，面對同工不同酬爭議，卻未見教育部有積極作為，也難怪近年來愈來愈多教育人才出走，最終傷的是台灣教育的未來。

代理教師近年演變成「代理做專任事」，承擔高工作量卻僅享有次等待遇，例如過去全台曾有逾十縣市代理教師聘期未完善，遭扣除寒暑假僅能領取十個月薪，嚴重同工不同酬；在職前年資採計提敘上，過去更僅台北市、金門縣願辦理。

如此可見代理教師長年負擔高工時、低薪資，在校又遭吃定怕丟飯碗，甚至不得不接受學校各種強加行政職等不合理規定，事情比別人多，地位卻總是矮人一截。

但對於代理教師權益一事，教育部過去多把責任推到地方，聲稱地方教育樣態各異，授權各縣市保有體制彈性才能對應當地需求，但實際體現，便是代理教師權益「一國多制」。

代理教師權益已是老問題，教育團體疾呼下，教育部過去多宣稱，感謝代理教師對基層教育的付出、要做基層教師的後盾，但對於權益一事始終置若罔聞，可見代理教師並非教育部心中「最軟的一塊」，教育部也非教師後盾，反而像頭臃腫且慢半拍的恐龍，動作始終慢半拍。

身為最高教育主管機關，教育部實則理應超前部署，而非讓教師訴諸憲法法庭。又近年開學季也多碰上代理教師荒，期待教師春風化雨之餘，完滿待遇才能真正留住人才。