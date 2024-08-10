代理師採計職前年資／教部憂財政暴增 憲法法庭：難採信

代理教師張凱翔不滿先前在他校任教年資未被採計，認為教師法等規定違憲，聲請釋憲。憲法法庭認為教師法未違憲，但職前年資提敘屬教育事項，應由中央立法而非授權地方政府補充規定，判決相關辦法與規定違憲。憲法法庭指出，專屬中央立法事項，地方即無另行立法之權。

教育部向憲法法庭稱，以二○二一學年度合格代理教師二萬五七三七人計算，以大學學歷薪級提一級，預估約增一八二七萬元經費，如中小學聘任合格代理教師比照專任教師待遇，經費可能暴增十倍，將對中央或地方財政造成一定負擔。

不過憲法法庭認為，教育部沒提出精確統計數據佐證，難以採信，不讓合格代理教師採計職前年資，難認有助減輕國家整體財政負擔。

但大法官除了對教師法第卅五條第二項合憲無異議外，對教育部的聘任辦法、新北市的聘任補充規定等看法歧異，甚至表決緊繃到八票對七票，最大的爭議在於此案究竟算不算地方自治事項？

由大法官楊惠欽所提出，張瓊文、朱富美加入的部分協同、部分不同意見書則認為，這屬地方自治事項，判決以變動合格代理教師本質、變動中央與地方權限畫分體系等方式，賦予合格代理教師新定位，「難以贊同」。