聽新聞
test
0:00 / 0:00
代理師採計職前年資／教部憂財政暴增 憲法法庭：難採信
代理教師張凱翔不滿先前在他校任教年資未被採計，認為教師法等規定違憲，聲請釋憲。憲法法庭認為教師法未違憲，但職前年資提敘屬教育事項，應由中央立法而非授權地方政府補充規定，判決相關辦法與規定違憲。憲法法庭指出，專屬中央立法事項，地方即無另行立法之權。
教育部向憲法法庭稱，以二○二一學年度合格代理教師二萬五七三七人計算，以大學學歷薪級提一級，預估約增一八二七萬元經費，如中小學聘任合格代理教師比照專任教師待遇，經費可能暴增十倍，將對中央或地方財政造成一定負擔。
不過憲法法庭認為，教育部沒提出精確統計數據佐證，難以採信，不讓合格代理教師採計職前年資，難認有助減輕國家整體財政負擔。
但大法官除了對教師法第卅五條第二項合憲無異議外，對教育部的聘任辦法、新北市的聘任補充規定等看法歧異，甚至表決緊繃到八票對七票，最大的爭議在於此案究竟算不算地方自治事項？
由大法官楊惠欽所提出，張瓊文、朱富美加入的部分協同、部分不同意見書則認為，這屬地方自治事項，判決以變動合格代理教師本質、變動中央與地方權限畫分體系等方式，賦予合格代理教師新定位，「難以贊同」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言