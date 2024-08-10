代理教師聘任辦法修改 教團下波攻防重點

代理教師敘薪一國多制已久，憲法法庭昨宣判，地方政府不採計職前年資累計，違反憲法平等原則，教育部應一年內修法。教團對此表示，樂見大法官釋憲，也評估下一波攻防重點在如何修改代理教師聘任辦法；校長協會則認為，代理教師有很多類型，有三個月短代，也有一學年代課，年資採計應有明確規範。

全教總高中職主委林金財表示，教師法敘明代理、代課教師等權益由中央主管機關教育部訂定，但教育部訂定的聘任辦法卻未將權利義務說清楚，保留空間讓地方自訂規範，代理教師敘薪、提敘、改敘地方認定，才導致各縣市規範均不同。林金財強調，教育人員都應被公平對待，釋憲結果代表不應於聘任辦法外，再給予縣市政府模糊認定的空間。

林金財談到，違憲辦法一年內失效，教育部未來需於聘任辦法中明訂敘薪等規定，最快一一四學年起有一致規範，又現行代理教師起敘點需看是否具備教師證等，屆時如何修法，將是未來攻防重點。

林金財也說，代理教師分數種，除縣市控留員額外，還包括教師請假、借調後聘用等情況，教育部應思考增加相關補助。另外，修法後，學校有可能在招聘代理教師時因考量到敘薪，不願聘請資深代理教師，是否產生就業歧視，也是後續觀察重點。

校長協會副理事長、新莊高中校長謝金城則認為，少子化下，正式老師缺額逐年減少，代理教師要考上正式教師需要一些時間，權益確實需受到更多保障。謝金城也說，年資採計應有明確規範，代理教師有不同類型，有幾個月的短代，也有為期一年的懸缺（長代），未來代理教師若能採計年資，應以懸缺職的代理教師為主才合理。

三多國小校長洪珮瑀則說，若能廣開正式教師缺，不僅讓老師權益受到最完整保障，也能維持學校穩定性，是根本解決爭議的方法。