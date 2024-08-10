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職前年資須採計 地方盼中央補助代理師人事費

聯合報／ 記者吳傑沐簡慧珍王燕華潘奕言／連線報導
代理教師敘薪一國多制已久，憲法法庭昨判決代理教師職前年資須累計敘薪，要求教育部應修法。圖為新北教甄場景。圖／新北市教育局提供
代理教師敘薪一國多制已久，憲法法庭昨判決代理教師職前年資須累計敘薪，要求教育部應修法。圖為新北教甄場景。圖／新北市教育局提供

憲法法庭判決代理教師職前年資須累計敘薪，若中央不補助，未來將由縣市政府吸收，地方希望釐清「代理教師」是否包含代課、教學支援教師，彰化縣府更向中央喊話爭取補助。

全台持有「教師證」的合格代理教師，截至一一一學年度約二點三萬人，六都中台北、桃園的代理教師較多，六都以外的縣市則以苗栗縣二四六二人最多，彰化縣一四○二人其次，屏東縣一三二三人、花蓮縣一○三二人也名列前茅。

苗栗縣教育處長葉芯慧表示，代理與正式教師的工作內容與性質還是有差異，例如依教師法代理教師不能兼任行政工作，當代理教師年資須累計，就涉及全國性，未來希望中央能考量苗栗縣財政困難，給予補助。

葉芯慧也說，代課教師類型很多，憲法法庭認定的「代理」教師，是包含所有類型還會有差別待遇，也要教育部再做解釋或規範，地方才有統一依據。

彰化縣府財政處粗估，代理教師累計年資，將使彰化縣增加至少兩億元薪資經費；教育處表示，將配合中央修法辦理。彰化縣教師工會表示，國小到高中，只有教育部管轄的高中職代理教師比照正式教師，可累積年資敘薪；國小和國中由縣市政府負擔，考慮財政就沒調整薪級，未來教育部應會召集各縣市開會討論統一的作法。

花蓮縣教育處表示，全國僅台北、金門和連江對持有教師證的代理教師敘薪比照正式教師，其餘縣市都和花蓮相同，依中小學兼任代課及代理教師聘任辦法以學歷敘薪，並不採計職前任教年資；如今憲法法庭判決，若中央修正相關辦法，會依規定辦理，至於會增加多少人事費支出，還須精算，再設法籌措財源。

花蓮縣議員魏嘉賢認為，代理教師與正式教師在教學上沒有差異，但花蓮不採認在其他縣市代理教學年資，將造成代理教師與正式教師同工不同酬，並不合理，也會阻礙優秀代理教師到花蓮服務的意願，建議讓代理教師獲得公平對待，留住優秀人才。

「哪項福利政策不會造成財務負擔？」彰化縣陳姓國中教師為代理教師打抱不平說，代理教師累計年資會加重縣市政府財務負擔，但問題根源並非福利，而是代理老師做的事有時甚至多過正式教師，不能和正式教師一樣累計年資敘薪的行政規定不合理。

代理教師 教育部 薪資

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