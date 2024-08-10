現行代理教師不採計職前年資 違憲

現行代理教師敘薪規定一國多制，部分縣市至今仍無法累計年資，代理教師張凱翔不滿中和高中不採計先前他任教二年的年資，為此聲請釋憲，主張教師法第卅五條第二項等規定違憲。憲法法庭昨判教師法合憲，但代理教師不採計職前年資相關規定違憲，教育部應於一年內修法，全國統一規範。

對此，教育部表示，尊重憲法法庭判決，後續將依判決意旨，會商各地方政府研修相關法規。新北市教育局也說，尊重判決，後續依憲法法庭判決意旨及教育部規定，修正代理教師權益相關事宜。

根據教育部統計，一一二學年長期代理教師人數約三萬人，其中以國小最多，約一點六萬人，國高中則各約六千人。而教育部師培統計年報也指出，持有「教師證」的合格代理教師，一一一學年度全台約二點三萬人，多任職於國中小，其中以新北市最多，其次為台北市和桃園市。

張凱翔是中和高中二○一七年學年度聘任的代理教師，有合格教師證，他認為中和高中敘薪時，依「新北市政府教育局所屬公立學校暨幼兒園代理教師敘薪基準表」，不採計他先前任教華僑高中、石碇高中的代理教師年資，不合理。

張凱翔主張以命令規範代理教師的待遇，違反法律保留原則；代理教師一國多制，違反憲法平等原則；教師法第卅五條第二項「代理教師之權利、義務，由教育部訂定辦法規定之」授權不明確；相關規定也牴觸再授權禁止原則。

憲法法庭認為，教師法沒有違背授權明確性原則，但相關辦法與規定涉及中央、地方權限，大法官的意見分歧，尤其對聲請人最實際的「職前年資提敘」等，大法官甚至出現八票對七票「險勝」的狀況。

憲法法庭認為，教育部將高中以下具合格教師證代理教師的職前年資提敘，透過聘任辦法、函，授權地方政府訂定補充規定，違反憲法第一○八條第一項第四款、應由中央立法並執行或交由地方執行的「教育制度」。

憲法法庭認為，代理教師實務上已屬不可或缺的人力，職前年資採計與否屬教育人事制度，屬中央立法範圍，教育部應自行訂定具體規範。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，感謝大法官做出如此判決，對於現今代理教師和未來想從事教育的年輕人無疑是一劑「強心針」。

全國代理暨代課教師產業工會和張凱翔則發出聯合聲明指出，為解決目前代理教師敘薪一國多制的亂象，建議教育部及立法院盡速完成教師待遇條例修法。