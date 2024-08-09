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代理教師不計年資違憲 教部：將與縣市會商、訂全國一致規定

中央社／ 台北9日電
憲法法庭今天針對代理教師職前年資採計釋憲案進行宣判。記者許正宏／攝影
憲法法庭今天針對代理教師職前年資採計釋憲案進行宣判。記者許正宏／攝影

憲法法庭今天判決，代理教師不採計職前年資的相關規定違憲。教育部表示，尊重判決結果，後續將與縣市政府會商修法。教育團體期盼訂定全國一致的規定，消除敘薪「一國多制」亂象。

曾任2年代理教師的張姓男子錄取新北市代理教師，但他過去年資不被採計敘薪，張男聲請釋憲，憲法法庭今天判決，教師法第35條第2項合憲，但代理教師不採計職前年資相關規定違憲。

教育部今天傍晚以文字回應，尊重憲法法庭的判決，後續將依判決意旨，會商各地方政府研修相關法規，以保障代理教師權益。

教育部並強調，一直以來都肯定代理教師的貢獻，近年已持續推動修法，例如於民國112年修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，要求學校給予代理教師一學期或一學年的「完整聘期」。

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財接受中央社電訪表示，目前只有金門縣與台北市的代理教師，有完全比照教育部國民及學前教育署（國教署）轄管的國立學校採計職前年資。台北市是一直以來都比照中央，金門則是身處離島，要找代理老師不容易，藉採計職前年資提高誘因。

林金財表示，其他縣市的代理教師不採計職前年資，其實就是為了省錢。也有說法是為鼓勵代理教師爭取正式教師職缺，但這樣的作法，卻在校內製造階級化的差別待遇。

全教總肯定憲法法庭的判決結果，呼籲教育部立即啟動修法，使代理教師給薪規定全國一致，消除一國多制的亂象。

林金財表示，代理教師分成很多種，縣市自行控留員額的部分還好處理，還有教師請假、借調後聘用的代理教師等情況，教育部應思考增加相關補助。

另外，林金財提醒，未來教育部修法後，恐有學校在招聘代理教師時，不願聘請資深人員，形成就業歧視。主管機關應做好配套措施，保障代理教師權益。

代理教師 教育部

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