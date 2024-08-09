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代理教師職前年資不採計 憲法法庭判教育部辦法、新北市規定違憲

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代理教師不採計職前年資違憲 工會激動：無疑是一劑強心針

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙。記者林孟潔／攝影
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙。記者林孟潔／攝影

根據統計全台代理教師約逾3萬人，不少代理老師往往在學年間，輪流到各縣市學校應徵任職，但執教年資可否累計敘薪，各縣市規定不一。曾任華僑高中、石碇高中等校代理教師的張凱翔為此聲請釋憲，憲法法庭今判決教育部中小學兼任代課及代理教師聘任辦法第12條、新北市政府2011年11月23日修正發布的「新北市立高中職及國民中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定」部分違憲，1年內失效。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，對於判決結果很滿意、很激動，憲法法庭今判決各地方採計年資不一樣的部分為違憲，工會非常認可，也感謝大法官做出如此判決，對於現今代理教師和未來想從事教育的年輕人無疑是一劑「強心針」，也有機會可以解決目前代理教師荒的問題。

她說，其實一直沒有年資提敘，很多代理老師可能代理到五年，在薪資沒有提升的情況下，都會考慮轉任，就像剛剛大法官所說，年資採計工作價值沒有被評價，這樣的問題可以被解決，無論在偏鄉等地方缺代理老師的問題，都可以被解決。

全國代理暨代課教師產業工會和張凱翔也聯合發聲明指出，肯定大法官給出進步且正確的違憲判決，使張凱翔及未來有志從事教育工作的代理教師，待遇能提升至法律位階法規範保障。對於近來連年上演的代理教師荒，無疑是注入一劑強心針。

聲明表示，為解決目前代理教師敘薪一國多制的亂象，建議教育部及立法院盡速完成教師待遇條例修法，將代理教師納入適用範圍，以符合本次憲法判決要旨。

聲明指出，此次憲法判決僅處理公立學校代理教師「職前年資提敘」的問題，對於代理教師「聘期內取得較高學歷或教師證申請改敘」及「私立學校代理教師敘薪」部分並未處理。工會建議後續修法將此部分納入教師待遇條例規範，以達成保障代理教師，提升教育品質的憲法判決意旨。

代理教師 大法官

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