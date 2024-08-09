代理教師職前年資不採計 憲法法庭判教育部辦法、新北市規定違憲

曾擔任華僑高中、石碇高中代理教師的張凱翔，2017年獲中和高中聘任為代理教師，但因中和高中不採計先前他任教2年的年資，依他碩士學歷敘定薪級為24級245薪點。張申訴遭駁，提行政訴訟也敗訴，他主張教師法第35條第2項等規定牴觸憲法及司法院釋字第707號解釋，聲請解釋暨補充解釋，憲法法庭今判教師法合憲，但教育部中小學兼任代課及代理教師聘任辦法第12條、新北市政府2011年11月23日修正發布的「新北市立高中職及國民中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定」部分違憲，1年內失效。

憲法法庭指教育為百年大計，攸關整體國民素質及國家未來發展，教育制度的設計，除減輕中央或地方政府財政負擔之公益考量外，亦應衡酌其他憲法上重要公益。

張凱翔主張公立學校教職員敘薪辦法第1條規定，適用對象並無「編制內人員」的限制，教育部2016年4月1日函雖表示教師待遇條例第5條規定的代理教師非該條例適用對象，但釋字第707號解釋既未表示敘薪辦法僅限「編制內教師」部分違憲，可推定教師待遇條例第5條及教育部的函未將代理教師納入條例適用範圍，不符解釋意旨。

張認為教師待遇條例的規定有重大瑕疵，違反憲法第15條保障人民工作權，而代理教師待遇以命令規範，也違反公共利益及法律保留原則。另外，張指代理教師的待遇不屬於給付行政措施，無法以不同地區的財政有不同標準，差別待遇牴觸憲法第7條平等原則。

新北市政府認為代理教師的身分、資格、勤務目的與工作性質，與專任教師有顯著差異，提敘與相關敘薪爭議，全國代理教師「歷年來」似乎只有張凱翔提出救濟並窮盡一切程序。新北市府還說，除已判決確定的行政訴訟外，還有多案纏訟，張也在行政救濟過程中對多位教育人員提出刑事告訴。張凱翔反指大多數代理教師不敢提出救濟程序，是因為擔心下一年拿不到聘書，但沒人提出救濟不代表案件沒有違憲或侵害人權的問題。

教育部則表示，希望全國4千個高中以下的學校都享受穩定的師資，近年度因少子化，如都是正式教師，處理難度較高；另外因有些課程因新時代的要求下，師資較多元、彈性，因此國中留8%、高中留15%的代理教師以解決課程需要。

憲法法庭審理後認為，教師法第35條第2項規定「代理教師之權利、義務，由教育部訂定辦法規定之。」未違反授權明確性，合憲；但教育部2014年8月18日修正發布的「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」第12條「本辦法未盡事宜，得由各該主管教育行政機關訂定補充規定。」、新北市政府2011年11月23日修正發布的「新北市立高中職及國民中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定」第10點第1項「代理教師依起聘時所具學歷及聘任資格敘薪。」違反憲法第108條第1項第4款規定。

憲法法庭認為依我國代理教師制度演變，現行合格代理教師制度，已逐漸由初始的暫時性，轉變為常態性替代專任教師工作的性質。由現行教育實務層面言，合格代理教師所承擔的教學責任及行政工作，與專任教師或已不易區隔，合格代理教師於職前年資提敘之面向，應獲與專任教師同等待遇。