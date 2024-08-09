苗縣偏鄉學校裁併研議補助交通費 校方：盼放寬條件

受少子化影響，苗栗縣繼去年大湖鄉武榮國小廢校後，西湖國小瑞湖分校也於113學年度起裁撤，縣府針對「零新生」及學生數極低的偏鄉小校，正研議退場機制及適當交通費補助辦法，近期也將與入學新生數偏低的學校校長、家長座談會商。

不過，有關交通補助費部分，教育處則坦言，仍須視縣內財政狀況，尚未定案，後續也將視座談會整合各方意見來做調整。

縣府教育處指出，目前對於學生數30人以下的偏鄉小校，提供鼓勵「進行混齡編班、混齡教學或委託私人辦理」、「發展特色學校」的退場前輔導機制，近期內將與縣內入學新生數極低的學校校長、家長座談，共同研商提升偏鄉教學品質及學生學習成效。

對於被裁併校學生，縣府也會補助交通費、交通保險費、安排學生交通接送或住宿相關事宜，並追蹤其學習狀況；必要時，給予生活及課業輔導。交通費補助計畫，研擬以學生家至學校距離計算，5公里內每生每月補助5千元，每增加1公里補助增加1千元，10公里以上最多補助1萬元。

據了解，今年「零新生」學校，除了西湖鄉西湖國小瑞湖分校確定廢校外，鄉內僑文國小以及泰安鄉泰安國中小也是零新生，但尚未接獲教育部廢校通知。

通霄鎮城中、南和、坪頂國小全校學生數都是30多人，鄰近30人門檻，近年來3所國小都與南和國中一起舉辦運動會，也凸顯偏鄉人少的窘境。南和國小校長劉興欽說，今年新生5人，希望教育處在規畫交通費補助時能視現況予以放寬條件；城中國小校長徐永鑫認為，今年新生4人，即使不是裁併學校，針對人少偏校，若能有適當交通費補助辦法，當然是樂見其成。

縣長鍾東錦強調，縣府絕對不是為了併校而併校，是為了要搶救偏鄉教育；他還提出想法，只要戶籍所在地學子因為被裁併校到其他學校就讀，縣府提供每學生每月8千到1萬元的補助。