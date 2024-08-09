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新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共計減少394人。圖／新北市教育局提供
因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共計減少394人。圖／新北市教育局提供

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共計減少394人，盼提升教師輔導及教學品質。有學校主管表示，對額滿學校來說，學生人數一定多，對老師來說，此舉確實有助於提升教學品質。

教育局在107至109學年度，配合教育部，3年為期程調降班生數至35人，此次主動邀集各團體取得共識，於114學年度調降市內公立高中職學校班生數至34人。未來將持續評估在地就學推動成效、各校及學制班生數調降後實際執行情形。

板橋高中校長賴春錦表示，對於調降高中職班級人數樂觀其成，降低師生比有利分組學習或實作課程，教師更能有餘裕提供學生個別化指導。

新北高校長工林清南表示，108課綱推動以來，更強調技術型高中務實致用的理念，重視技藝或技能競賽、專題實及符應產業發展的跨域多元選修課程，適度調降班級學生人數，更有利學生實務能力的提升及各校特色課程發展。

有學校主管坦言，受少子女化影響，各校學生人數確實變少，但對額滿學校來說，班級學生數相對多，老師要改的聯絡簿、作業仍很多，親師溝通時間或是個別學生輔導與班務管理，都可能會連帶減少備課時間，或是影響留意學生的特殊狀況，若能減少班級人數，確實有助於提升教學品質。

新北市教師會理事長林松宏表示，新北市推動在地就學已有相當成效，適時透過調降公立學校每班人數，不僅可以提升教學品質，也讓教師可以更專注輔導不同需求學生，進而使學生更充分發展內在潛能，符應適性發展精神。

教育局表示，本次調降班生數透過多次協調並開會了解老師、家長等各方代表意見，評估各方面包含師資人力、學校空間、課程教學與學生學習需求狀況，與會家長、教師團體及學校代表都高度認同，在班級數不變，使用教室數一樣，但各班人數少一點，整體教育品質在課程規畫、跑班、分組討論、空間等確實可以有效提升。

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共計減少394人。圖／新北市教育局提供
因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共計減少394人。圖／新北市教育局提供

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