3萬名代理教師年資是否採計敘薪 憲法法庭今下午宣告

代理教師張凱翔2017年獲得新北市立中和高中聘雇為代理教師，張具備合格教師正和碩士學位證書，但校方依教育部、新北市教育局規定，不採計其過去2年於公立學校任職的代理教師年資，只以學歷敘薪。張師曾提訴願敗訴，2022年憲法法庭受理釋憲，預計今天下午3時宣告。

中小學專任教師薪資會隨著年資增加，但代理教師是否採計職前年資各縣市標準不一，以張凱翔該案為例，張曾任華僑高中、石碇高中代理教師的，2017年獲聘至中和高中，但中和高中不採計其2年年資，僅依碩士學歷敘薪，照規定碩士級24級、245薪點，採計服務年資與不採計，兩者月薪相差6000元。

為此，張凱翔向新北市政府教師申訴評議委員會申訴經駁回後，提起再申訴、行政訴訟，但均被駁回，於2019年始申請大法官釋憲，並於去2022年獲得受理。

張凱翔主張，代理教師工作和專任教師幾無異，但當年舊版《教師法》第35條第2項（現第47項）授權教育部訂定辦法，規定代理教師權利、義務，但未設有供主管機關得以遵循的方針或概念，也無代理教師薪級、薪額、計敘標準等原則性規定，違反授權明確性原則。

又張凱翔也主張，舊版《教師法》第35條第2項授權教育部訂定聘任辦法，但未再授權教育部可轉委任地方主管機關，教育部另以聘任辦法第12條（現行第18條）當作授權地方機關訂定代理教師敘薪補充規定的依據，違反司法院釋字第524號解釋揭示的再授權禁止原則。

根據教育部統計，目前國、中小代理教師將近3萬人。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，過去僅金門縣、台北市為採計代理教師年資提敘，新竹縣今年開始辦理，相較之下，缺教師的狀況就能獲得緩解。日前有教師從南投偏鄉轉往新竹縣，薪資因而能增加約2萬元。

黃湘仙談到，不少代理教師多是因為家庭，必須離開原本任職的縣市或學校。工會主張年資應採計敘薪，近年伴隨通膨等影響，各行各業薪資都在調升，正式教師的薪資都快跟不上社會步調，代理教師更需要調整才能符合社會趨勢。

黃湘仙指出，近年教甄報考人數愈來愈少，代理教師荒同樣加劇，年資提敘確實可以幫助招聘教師，期待釋憲有好結果，有助於教育現場找人、留住人才。

但教育部歷來多認為，代理教師職前年資不予採計是因地制宜。教育受地域影響，樣態各異，若未授予地方權限，反而很難達成《教育基本法》的學習權。又新北市教育局則認為，聘時均已載明薪資與權利義務是職業的自由選擇，若可採計職前年資，反可能製造更多萬年代理教師。