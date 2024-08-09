教育部追收學產土地債權 剩6.82公頃未按期繳費

審計部過去查核發現，學產土地被占用，教育部收繳使用補償金的情形欠佳。教育部經近年積極追收債權，未按期繳納的土地剩6.82公頃，相關收入專款專用於獎助弱勢家庭學生。

學產土地歷史悠久，甚至可追溯到清代地方人士獻田興學。然而，部分土地遭私人占用做為農田、養殖地，也有被占用供建築使用。監察院曾於民國98年糾正教育部，指不法占用土地面積達121公頃，教育部消極處置有重大違失。

審計部近日公布報告指出，過去學產土地被占用的使用補償金收繳情形欠佳，經審計機關促請改善下，教育部積極追收債權，110年1月到113年6月間獲償金額新台幣1億26萬餘元，未按期繳納使用補償金的土地面積，也由109年底的16.58公頃，降至112年底的6.82公頃。

學產土地的租金和使用補償金收入，專款專用於獎助弱勢學生。教育部告訴中央社記者，包括「低收入戶學生助學金」、「急難慰問金」、「學生工讀服務」、「輔導高關懷學生」及「培訓特殊專長弱勢學生」等5項補助措施，每年約補助5億元，近年因少子女化，補助金額有下降趨勢，已逐步調升補助金額並放寬資格。

至於剩下的6.82公頃難以追債的原因，教育部解釋，主要為占用者為經濟弱勢族群，除先取得支付命令確保債權外，給予債務人較長的還款期數，採柔性手段協調。

教育部也持續協助上述占用學產土地者，向目的事業主管機關或民間機構申請公共租賃住宅、社會住宅、榮民之家、社會福利機構、護理機構等進行安置，以解決占用問題，並避免債權持續累計。

至於非弱勢及新占用戶，教育部表示，將依個案循協調、民事調解、訴訟、強制執行等程序，追收債權。