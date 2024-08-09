拱橋動作撐身體… 新北三重私幼師虐5童

新北三重區私立學仕幼兒園林姓教保員涉不當管教幼生，要求幼生以拱橋動作支撐身體，或拿簿本打頭或肢體等，多達5名幼兒受害。教育局調查體罰屬實，重罰林姓教保員60萬元，並公告姓名且終身不得聘任；園方則罰18萬6千元，即日起停招一年。對此，園方僅稱「不知道狀況」，不願回應。

一名家長5月底透過市府陳情系統，表示學仕幼兒園有教保員不當對待小朋友，甚至嚴重處罰，此事在園內幼生間傳開，她透過其他家長才了解，竟是自己孩子被罰，希望教育局可以稽查。

教育局當天到幼兒園稽查，並勘驗監視器畫面，經查林師確有命令幼生以拱橋動作支撐身體、拿簿本等物品打幼生頭或肢體、罰幼生長時間做空手跳繩等，且調查認定受害幼生共5人。據悉，起初林師不認為行為有不當，但後續也願意接受調查及懲處。

教育局表示，林師任職該幼兒園教保員逾6年，任教大班，經調查訪談認定已構成體罰，處以該師最重60萬元罰鍰，並終身不得聘任。

教育局也發現幼兒園管理疏失，該園師生比不符、聘用未具教保資格人員從事教保服務及分科教學等違規狀況，裁處該園負責人12萬6千元罰鍰；不當管教部分，依規定裁罰最高6萬元，並勒令該園停招新生一年。

教育局表示，為確保舊生就讀權益，同時督導該園開全園家長說明會，與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施，並應妥適辦理相關退費事宜；至於該班幼生，教育局逐一聯繫並積極協助幼生家長個別需求。

教育局表示，接到陳情到調查及懲處大約3天，不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為嚴懲不貸。