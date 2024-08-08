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軍公教明年調薪 教育部補助公立大專校院75%、私校未定

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
明年軍公教調薪，國立大專校院補助加薪七成五，其餘由學校自提；私立大專校院若跟進調薪，是否補助仍要視明年預算而定。本報資料照片
明年軍公教調薪，國立大專校院補助加薪七成五，其餘由學校自提；私立大專校院若跟進調薪，是否補助仍要視明年預算而定。本報資料照片

行政院長卓榮泰七月宣布明年起軍公教調薪3%，並由行政院核定，不再提報院會通過。教育部向本報指出，明年軍公教調薪，國立大專校院補助加薪七成五，其餘由學校自提；私立大專校院若跟進調薪，是否補助仍要視明年預算而定。私校校長表示，日前已拜會部長鄭英耀，私校近年人事成本壓力大，望教育部持續補助，否則多數私校幾不可能調薪。

教育部指出，明天軍公教調薪，估計嘉惠一點九萬名公立大專校院教育人員，並預估將增加14.8億人事費用，其中政府補助11.2億；調薪比照今年補助，考量學校現金狀況，補助各校約七成五，另二成五由學校挹注，另學校也可考量財務狀況，決議編制外人力是否比照調薪。

至於私立大專校院，教育部也談到，111、113年軍公教兩度調薪，都有透過私校獎補助協助改善待遇，會努力爭取納入明年教育預算，視實際預算評估補助私立大專校院可行性和差額比率。

龍華科大校長葛自祥表示，近年軍公教調薪頻繁，對私校而言是人事成本不斷墊高，但學生人數一直減少、學雜費又無法增加，帳目平衡確實不容易。日前赴教育部拜會確實有談到調薪議題，教育部回應會盡力為私校爭取預算。

不少老牌私校今年跟進調薪，但根據東吳、淡江大學等會議紀錄，頗具規模的私校調薪，即便教育部補助，一年仍需增加數千萬人事支出。

葛自祥指出，若教育部比照今年方式補助七成，自提三成對財務狀況欠佳的學校，仍是一大負擔。近年調薪，教育部補助下都有學校不願跟進；不補，則評估多數私校幾不可能調薪。

陽明交大校長林奇宏則談到，「上次都吃下了，這次當然也會。」又教育部僅補助編制內教育人員，學校還要自籌編制外調薪的經費，不能有差別待遇。

但林奇宏也呼籲，國內教授薪資跟國際頂尖大學教授薪資相差二、三倍，大學教授雖被規範至廣義的公教人員，薪資得微調，但若要顧及人才競爭力，針對教授群體應有額外的政策思考。以美國為例，部分大學一年僅負擔教授九個月薪資，暑假等不支薪，其餘三個月讓教授赴業界實施產學落地，由民間企業負擔視能力給薪，政策應可適度鬆綁。

教育部 薪資 軍公教

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