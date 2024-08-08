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疫情停課爸爸壓力大 線上教學令成績下滑

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
家長團體8日召開記者會，呼籲政府加強父子的親職教育，還有檢討線上教學的方式。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
家長團體8日召開記者會，呼籲政府加強父子的親職教育，還有檢討線上教學的方式。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

疫情期間停課太久，不只父親壓力變大，還會影響小孩學習！全國家長團體聯盟（下稱全家盟）8日公佈疫情家庭學習調查結果，發現停課太久，父親照顧小孩的壓力會增加不少，高於母親的幅度；另外，線上教學恐影響高中生成績，包括數學與英文的學測成績的低分群都比往年多，家長呼籲要加強父親的親職教育。

女性調適力較好

全國家長團體聯盟（下稱全家盟）常務監事趙國玉表示，為了瞭解疫情對教育的衝擊，全家盟對全國家長進行4次調查，發現在疫情期間，從2021年教育部因疫情而停課時，家長的壓力會因停課天數增加而增加，但2022年似乎有找到調適方法，家長的壓力指數比起因疫情停課10周的38.95分，下降至36.02分（滿分60）。

趙國玉指出，在全國停課2周的調查中，女性的壓力指數明顯高於男性，但到第10周時，男女之間沒有顯著差異，後來男性的分數有提高，代表媽媽在學校停課剛開始可能有壓力，但停課期間調整自己的能力較好，爸爸在停課剛開始覺得還好，但久了壓力也會增加。

英、數成績下滑

調查也顯示，超過1個小孩子的家庭，壓力會比1個小孩的家庭大，停課對經濟弱勢的家庭與學生衝擊程度高，停課家長的壓力大於未停課家長，還有疫情間線上學習恐造成高中生成績下滑，尤其是學測的數學與英文，2022年英文低於6級分比例超過35%。

台灣愛兒親師家長協會張文昌說，調查顯示父親的耐煩程度低於母親，呼籲教育部擴大家庭親職教育，尤其是更要讓父親了解如何與小孩相處，另外，線上學習對學生的學習成效確實有影響，疫情世代目前大多大二、大三，其學習狀況仍需要追蹤。

家長難請太多假

趙國玉也建議，應持續培訓教師線上授課能力，提供教師可掌握學生學習狀況的工具與技巧。全家盟監事鄭威則說，政府停課確實讓疫情減緩，但也希望透過調查，讓政府對停課政策的效果有更多了解。

「基隆市學校學生家長會聯合會」總會長黃忠賢則說，父親在疫情間要搶口罩、搶平板（遠端上課使用），負責採購物資，壓力確實不小。全家盟北區副秘書長賴朝偉也說，很多家長在停課太久後，反而希望趕快上課，因為很多家長的特休已經用完，若再請假恐丟掉工作。

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