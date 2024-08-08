三重私幼教保員不當對待幼生 重罰60萬勒令園方停招

新北市三重區私立學仕幼兒園傳出教保員不當對待幼生案件，教育局今年5月底接獲檢舉通報，當日立即到園稽查並將行為人停職不得接觸幼生，全案經行政調查並經委員會決議認定屬實，依規定嚴懲重罰行為人林姓女教保員60萬元，並公告姓名且終身不得聘任，幼兒園開罰18萬6千元，同時勒令幼兒園即日起停招。記者致電幼兒園，園方僅稱不知道狀況就掛斷電話。

教育局表示，本案行為人林女任職該幼兒園教保服務人員逾6年，任教班級為大班，經調查訪談與勘驗監視器畫面後，查證林師確有命令幼生以拱橋動作支撐身體、拿簿本等物品打幼生頭或肢體、罰幼生長時間做空手跳繩動作等行為，經調查認定受害幼生共5人，已構成體罰，處以該師最重60萬元罰鍰，並終身不得聘任。

針對教保服務機構管理疏失部分，教育局調查後發現，該園師生比不符、聘用未具教保資格人員從事教保服務及分科教學等違規情事，裁處該園負責人12萬6千元罰鍰。不當管教部分，依規定裁處負責人最高6萬元，並勒令該園停招，停止招收新生。

教育局表示，為確保舊生就讀權益，同時督導該園召開全園家長說明會，妥適與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施，並應妥適辦理相關退費事宜；針對該班幼生部分，教育局逐一聯繫並積極協助幼生家長個別需求。