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三重私幼教保員不當對待幼生 重罰60萬勒令園方停招

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三重區私立學仕幼兒園傳出教保員不當對待幼生案件，教育局今年5月底接獲檢舉通報，當日立即到園稽查並將行為人停職不得接觸幼生。圖／新北市教育局提供
新北市三重區私立學仕幼兒園傳出教保員不當對待幼生案件，教育局今年5月底接獲檢舉通報，當日立即到園稽查並將行為人停職不得接觸幼生。圖／新北市教育局提供

新北市三重區私立學仕幼兒園傳出教保員不當對待幼生案件，教育局今年5月底接獲檢舉通報，當日立即到園稽查並將行為人停職不得接觸幼生，全案經行政調查並經委員會決議認定屬實，依規定嚴懲重罰行為人林姓女教保員60萬元，並公告姓名且終身不得聘任，幼兒園開罰18萬6千元，同時勒令幼兒園即日起停招。記者致電幼兒園，園方僅稱不知道狀況就掛斷電話。

教育局表示，本案行為人林女任職該幼兒園教保服務人員逾6年，任教班級為大班，經調查訪談與勘驗監視器畫面後，查證林師確有命令幼生以拱橋動作支撐身體、拿簿本等物品打幼生頭或肢體、罰幼生長時間做空手跳繩動作等行為，經調查認定受害幼生共5人，已構成體罰，處以該師最重60萬元罰鍰，並終身不得聘任。

針對教保服務機構管理疏失部分，教育局調查後發現，該園師生比不符、聘用未具教保資格人員從事教保服務及分科教學等違規情事，裁處該園負責人12萬6千元罰鍰。不當管教部分，依規定裁處負責人最高6萬元，並勒令該園停招，停止招收新生。

教育局表示，為確保舊生就讀權益，同時督導該園召開全園家長說明會，妥適與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施，並應妥適辦理相關退費事宜；針對該班幼生部分，教育局逐一聯繫並積極協助幼生家長個別需求。

教育局表示，對於不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸，同時針對教保服務機構師生比不符等違法行為強力落實不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理；並於各管道加強宣導正向管教作為，開設輔導管教、情緒管理與班級經營等相關研習，提升教保服務人員班級經營與正向管教知能，全力守護幼生就學安全。

新北市三重區私立學仕幼兒園傳出教保員不當對待幼生案件，教育局今年5月底接獲檢舉通報，當日立即到園稽查並將行為人停職不得接觸幼生。圖／新北市教育局提供
新北市三重區私立學仕幼兒園傳出教保員不當對待幼生案件，教育局今年5月底接獲檢舉通報，當日立即到園稽查並將行為人停職不得接觸幼生。圖／新北市教育局提供

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