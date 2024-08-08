全家盟調查：疫情期間爸爸壓力更大 呼籲重視親職教育

全國家長團體聯盟今日召開記者會，說明在疫情期間調查家庭壓力的研究結果。研究發現，爸爸在孩子疫情停課期間的壓力上升情況比媽媽還要大，家長團體認為，可能是因爸爸在家庭中的「耐煩程度」不如媽媽，呼籲教育部及社會大眾更加重視家庭教育，協助爸爸加強親職教育的學習。

全家盟在COVID-19疫情期間啟動4次家長調查，包含疫情爆發之初針對家長的停課調查，並在第2周、第10周後及一年後，歷經疫情爆發、趨緩、再爆發，持續追蹤調查家庭面對的壓力，以及對學生的影響，研究結果獲國際期刊Frontiers in Public Health及BMC Public Health刊登，全家盟也召開記者會公布調查結果。

全家盟常務監事、長庚科技大學護理系副教授趙國玉指出，孩子停課第2周及10周後，媽媽的壓力僅有輕微上升，爸爸的壓力則有明顯上升的現象。除此之外，社會經濟地位較弱勢的家庭，以及家中有2個以上孩子的家庭，壓力也會較大。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌指出，從調查中可看見，爸爸在家庭中的「耐煩程度」不如媽媽，孩子剛開始停課時壓力是媽媽比較大，後來卻變成媽媽調適得比較好，可能是因爸爸在家與孩子相處時，比較不是照顧、監督孩子課業的角色。

張文昌提醒，台灣教育應重視家庭親職教育，尤其更要透過鼓勵，讓爸爸知道如何和孩子相處、互動。教育部一年約有3000億元預算，其中只有3億花在家庭教育，比率非常低，呼籲教育部及社會大眾更加重視。

全家盟理事長蕭東原指出，在疫情當下，為了配合線上教學，許多家庭要「搶平板」，這可能也是為何家庭的孩子數量較多，以及社經狀況不好的家庭，壓力較大的原因。另外，對於張文昌所提，從調查可以看出爸爸的「耐煩度」沒有這麼好，也呼籲應特別關心、協助爸爸，加強親職教育相關的學習。