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土耳其學生獲台灣獎學金 大學長吳鳳分享求學經驗

中央社／ 台北8日電
吳鳳。圖擷自Taiwan in Türkiye 駐土耳其代表處
吳鳳。圖擷自Taiwan in Türkiye 駐土耳其代表處

土耳其代表處日前辦理2024年台灣獎學金及華語獎學金授證儀式，除邀請華語教師高子晴簡介台灣文化及美食外，並特別洽請甫獲得第四屆「全球留台傑出校友獎」、台灣獎學金學長吳鳳與受獎生視訊分享個人求學經驗、在台生活經驗與如何適應台土文化差異。

駐土耳其代表黃志揚主持授證儀式時恭喜獲獎同學越過重重關卡，終於獲得前往台灣求學的難得機會，過往土耳其學生赴台就讀後紛紛對台灣的學習與生活便利，特別是安全性，感到驚喜，甚至有許多同學在畢業後選擇留在台灣工作。

台灣也為了鼓勵土籍學生赴台攻讀學位及學習華語，多年不間斷持續對土耳其提供台灣獎學金和華語獎學金名額，以加強提升兩國青年與文化交流。

在場19名受獎同學仔細聆聽高子晴介紹台灣的食衣住行，並在與網紅吳鳳連線時，個個都拿出手機拍照，積極詢問18年前也曾是台灣獎學金獲獎生的大學長在台生活經驗分享，提問包括台灣生活型態、飲食習慣、租房、醫療保險等問題，甚至有位受獎生詢問如何攜帶寵物貓咪赴台。

台灣今年提供土耳其學子9名台灣獎學金名額及13名華語獎學金名額，其中也有數名同學是曾獲得台灣華語獎學金在台灣學習華語後，因極度喜歡台灣學術環境與生活，希望繼續在台灣攻讀碩士或博士。

也有同學表示希望學有所成後能夠回到土耳其貢獻國家。多位同學甚至在活動結束後久久不願離去，緊抓每一個問問題的機會並一一跟代表處人員道謝，感謝台灣提供獎學金，讓他們可以去台灣圓夢。

土耳其 華語

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