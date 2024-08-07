越南擬提升偏鄉兒童閱讀量 教育團來台觀摩圖書館

越南中部地區資源匱乏，兒童每年讀書量連一本都不到，至善基金會推動「閱讀計畫」設立愛心閱覽室，今年也集結當地教育官員及校長來台參訪，盼將台灣豐碩閱讀策略引進越南。

越南中部地區因為資源匱乏，校園內的課外讀物稀少，一所擁有16個班級的學校，只有不到200本的讀物，而且大部分還是老師們的參考書籍，同時學校內的閱讀室只是一間倉庫，設備老舊、燈光不足。

為有效推廣閱讀並提升孩童的學習力，至善基金會在越南中部偏鄉推動「閱讀計畫」，今年也得到外交部支持，集結越南中部地區的教育局政府官員與校長共15人，在全國圖書館教師輔導團召集人教授陳昭珍陪同下，7月28日至8月1日觀摩或參訪台灣6所國小圖書館。

至善執行長洪智杰透過新聞稿表示，至善2008年起在越南中部展開閱讀計畫，過去越南官方統計平均每名越南人一年看0.8本書，至善在中越累積設立了309間愛心閱覽室，目前至善服務地區的孩子平均每學年的讀書量已經高達67本。

至善也表示，今年邀請越南中部校長及教育官員來台參訪交流，與多所學校針對推廣閱讀模式及資源深入互動，希望進一步將台灣成果豐碩的「閱讀策略」引進越南。

至善表示，參訪的6所國小圖書館在空間和主題設計上各有特色，且館藏具有上萬冊的規模，而台灣也將傑出的科技經驗運用在資訊整合中，各小學所使用的圖書館線上系統，讓新書、借書、找書等訊息一目了然，數位化的管理方式令參訪團驚嘆不已。

參訪團成員之一的廣平省布宅縣教育局長武海君指出，感謝至善安排這次的觀摩，也對於台灣圖書館在人力、館藏、空間各方面的整合能力特別感到敬佩，雖然目前可能還沒有辦法進行到這樣的規模，但會先對能進行改良的項目著手，增加孩子閱讀的品質。

至善基金會在越南中部偏鄉推動「閱讀計畫」歷時17年，每年幫助27萬名學生獲取得來不易的學習資源，致力於精進聯合國永續發展目標（SDGs）中的「優質教育」。