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高中辦半導體專班極不妥 李家同：辦教育不能追隨時尚

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
清華大學榮譽教授李家同今天表示，高中重在打基礎，辦教育不能追隨時尚，沒有扎實的基礎是學校對不起學生。本報資料照片
清華大學榮譽教授李家同今天表示，高中重在打基礎，辦教育不能追隨時尚，沒有扎實的基礎是學校對不起學生。本報資料照片

配合產業發展趨勢，近年高中也開始教授AI、半導體等課程，清華大學榮譽教授李家同今天表示，高中生寫程式能力有限，絕對不可能學會如何發展ChatGPT；又生物理知識有限，想要搞清楚半導體製程也非高中生可吸收。高中重在打基礎，辦教育不能追隨時尚，沒有扎實的基礎是學校對不起學生。

李家同表示，近期部分學校為了吸引學生，成立了AI、半導體等專班，「這是非常不妥的措施。」 在於AI不像物理、化學，具備世界公認的內容，問不同的人AI是什麼，可能會得到不同答案。有人認為機器人與AI有關，也有人會認為AI就是生成式人工智慧。

李家同談到，機器人的製造牽涉到機械設計和感測器，絕對不是高中生能學會的；ChatGPT則是教起來容易，但要知道如何發展這種軟體則非常難，高中生寫程式的能力有限，絕不可能學會如何發展ChatGPT。

至於半導體，李家同認為，半導體的原理與物理有關，高中生物理知識有限，要搞懂半導體已很困難，又半導體製程不僅牽涉物理，還牽涉化學以及各種儀器應用，也都不是高中生所能吸收。何況半導體工業的另一重要部門是晶片設計，一般大學電機系畢業生也只對晶片設計知道皮毛，在高中教學生晶片設計，絕不可能。

李家同認為，高中依然是「打基礎」的地方，對理工科學生而言，應把握物理、化學、數學等學科，如果基礎學科未學好，將會吃虧一輩子。而多數國人並不知道，發展科技前應該先打好基礎，辦教育確實不能追隨時尚。

李家同也談到，有教師認為教育部應出面干涉這種風氣，「這是對的。」教育部應告訴所有高中，高中生若沒有扎實的學問，是學校對不起他們。

半導體 李家同

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